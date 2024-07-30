Медальный зачет Олимпиады-2024 в Париже

By Euronews

Насколько успешно выступают на Олимпийских играх в Париже страны-участницы? Полная информация о наградах Олимпиады - в наших обновляемых таблицах

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Олимпийские игры 2024 года в Париже в самом разгаре, они завершатся в воскресенье, 11 августа, торжественной церемонией закрытия.

Предлагаем вашему вниманию таблицу медалей по странам. Данные регулярно обновляются по ходу игр.

Впервые Евросоюз принимает самое активное участие в Олимпийских играх в составе так называемой "Команды Европы". С медальным зачетом ЕС можно ознакомиться здесь.

Следите за всеми последними событиями и результатами Олимпийских игр в Париже вместе с Euronews.