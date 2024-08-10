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Иман Хелиф - олимпийская чемпионка по боксу в полусреднем весе

Алжирка Хелиф празднует победу
Алжирка Хелиф празднует победу Авторское право AP/John Locher
Авторское право AP/John Locher
By Euronews
Опубликовано
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США возглавляют по-прежнему медальную таблицу.

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Иман Хелиф одержала победу в финале женского турнира в весовой категории до 66 кг над китаянкой Ян Лю.

Триумф алжирской боксерши состоялся после нескольких недель пристального внимания к ее полу и неправильных представлений о нем.

В футболе Испания победила Францию со счетом 5:3 и выиграла финал мужского футбольного турнира, а женская команда уступила Германии в матче за бронзовую медаль.

США остались на вершине медальной таблицы, одержав победы в беге на 400 метров с барьерами и в женской эстафете 4х100.

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