Иман Хелиф - олимпийская чемпионка по боксу в полусреднем весе

By Euronews

США возглавляют по-прежнему медальную таблицу.

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Иман Хелиф одержала победу в финале женского турнира в весовой категории до 66 кг над китаянкой Ян Лю.

Триумф алжирской боксерши состоялся после нескольких недель пристального внимания к ее полу и неправильных представлений о нем.

В футболе Испания победила Францию со счетом 5:3 и выиграла финал мужского футбольного турнира, а женская команда уступила Германии в матче за бронзовую медаль.

США остались на вершине медальной таблицы, одержав победы в беге на 400 метров с барьерами и в женской эстафете 4х100.