Пучдемон прибыл в Барселону, его ищет полиция

Бывший президент Женералитета вернулся в Испанию и обратился к своим сторонникам. Полиция начала операцию по его поиску и аресту.

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Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемонпока не появился на пленарном заседании, посвященном вступлению в должность президента Женералитата Сальвадора Ильи. Ранее Пучдемон заявил, что приедет в Барселону, чтобы противостоять приходу к власти в Каталонии "промадридского", по его словам, регионального правительства.

"В нормальных демократических условиях для такого депутата, как я, объявлять о своем намерении присутствовать на заседании было бы ненужным и неуместным, но у нас не нормальные демократические условия", - заявиллидер сепаратистов, скрывающийся от правосудия после незаконного референдумаю

На него выписан ордер на арест по обвинению в растрате государственных средств и государственной измене. По словам судьи Лларены, первое из этих преступлений не подпадает под амнистию, объявленную Верховным судом для участников каталонского "процесса".

Политик, выступающий за независимость, находится в бегах от испанского правосудия уже почти семь лет, с октября 2017 года. Все это время он проживал в Ватерлоо и оставался депутатом Европарламента.

Толпы сторонников встречали Пучдемона в Каталонии

Толпы людей вышли на улицу Пасео Ллуис Компанис в Барселоне с каталонскими флагами перед началом заседания парламента.** Карлес Пучдемон обратился к ним с короткой речью, затем его провели в здание парламента.

Пучдемон в Барселоне RTVE

Будущее Карлеса Пучдемона зависит от судьи Пабло Лларены, который сохраняет действующий ордер на арест. Euronews пообщался с сотрудниками Национальной полиции, чтобы уточнить, может ли бывший президент каталонского Женералитета быть задержан. "Когда он въедет в Испанию , его местонахождение будет прекрасно установлено, и если есть желание его арестовать, полиция это сделает", - говорит Сесар Альварадо, один из представителей ассоциации "Полиция XXI века".

Адвокат Антонио Гомес де Олеа ранее объяснил "Евроньюс", что в парламенте "может быть какая-то защита или, скажем так, препятствия, когда речь идет об аресте бывшего вице-президента Каталонии".

"Но в конечном итоге, поскольку это национальная территория, рано или поздно он будет арестован, потому что парламент не имеет такого же правового статуса, как посольство ЕС или третьей страны", - добавляет Гомес де Олеа. Все это говорит о том, что задержание неизбежно.

Что произойдет после ареста Карлеса Пуигдемона?

Если Карлес Пучдемон будет арестован Гражданской гвардией или Национальной полицией, его передадут непосредственно в Верховный суд. Если он будет арестован полицией Женералитета, то это должен сделать командир, поприветствовав его и введя в машину без наручников, чтобы передать его в дежурный суд, уточняет Сесар Альварадо.**

После доставки в суд "будет принято решение об освобождении Карлеса Пучдемона, и, скорее всего, его адвокат будет ссылаться на закон об амнистии, чтобы защитить свободу подследственного", — говорит Антонио Гомес де Олеа.

Попадет ли Карлес Пучдемон в тюрьму?

"Он может отправиться в предварительную тюрьму, если судья Пабло Лларена оценит три концепции: риск скрыться, уничтожение улик или повторение преступления". Таким образом, по мнению экспертов в области права, возможен вариант предварительного заключения.

Ожидается, что эти группы будут координировать массовые протесты в случае прогнозируемого ареста политика.

Телеканал TV3 сообщает, что каталонская полиция начала операцию по поиску и аресту Карлеса Пучдемона.