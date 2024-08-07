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Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон возвращается в Испанию

Карлес Пучдемон прибывает на пресс-конференцию в Брюсселе, 9 ноября 2023 года
Карлес Пучдемон прибывает на пресс-конференцию в Брюсселе, 9 ноября 2023 года Авторское право Europa Press via AP
Авторское право Europa Press via AP
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Бывшему евродепутату грозит немедленный арест, если он вернется в страну, из которой бежал в октябре 2017 года, чтобы избежать тюрьмы.

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Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон объявил в среду, что он возвращается в Испанию после многих лет ухода от испанской системы правосудия.

Лидер сепаратистов подтвердил, что поездка на родину была его последним вариантом: он намерен противодействовать, по его словам, "промадридскому" региональному правительству в Каталонии. Оно должно прийти к власти на этой неделе после голосования в законодательном органе региона.

"Я должен быть там, и я хочу быть там. Именно поэтому я отправился в обратный путь из изгнания", - заявил он в среду в видеоролике на социальной медиаплатформе X.

В начале недели лидер сепаратистов опубликовал на той же платформе трехстраничное письмо, в котором заявил, что после семи лет изгнания в Бельгии и Франции он скоро вернется на родину, чтобы "защищаться от испанских репрессий".

"Если меня арестуют, то это будет не в первый раз", - сказал Пучдемон, имея в виду тюремное заключение в Италии и Германии, связанное с его парламентской деятельностью.

Бывшему евродепутату грозит немедленный арест, если он вернется в страну, из которой бежал в октябре 2017 года.

Пучдемон отправился в Бельгию через три дня после провала в провозглашении независимости Каталонии, чтобы избежать тюрьмы. Референдум, проигранный сторонниками Пучдемона,** привел к многодневным протестам и сотням арестов, в том числе его политических соратников.

После приостановки действия расширенной автономии Каталонии и отставки консерваторов во главе с Мариано Рахоем он спрятался в багажнике автомобиля и бежал на север, чтобы избежать обвинений в мятеже, подстрекательстве и растрате средств.

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