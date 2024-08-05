Пучдемон вновь решил вернуться

By Euronews

Несмотря на амнистию каталонских сепаратистов, дело в отношении их лидера — Пучдемона — не закрывают

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Экс-глава каталонского правительства, один из лидеров сепаратистского движения Карлес Пучдемон собирается в самое скорое время вернуться в Испанию. Об этом он заявил в социальных сетях, отметив, что намерен «защищаться от репрессий» — даже если ему будет угрожать арест.

Два месяца назад испанский парламент принял закон об амнистии каталонских сепаратистов, вовлечённых в организацию референдума о независимости. Однако Карлеса Пучдемона верховный суд амнистировать отказался и оставил в силе ордер на арест. В его отношении прекратили дело о терроризме, но оставили открытыми обвинения в трате государственных средств на незаконный референдум.

Референдум о независимости Каталонии состоялся в октябре 2017 года. Он противоречил законам Испании и не был признан Мадридом; фактически мероприятие остановили силой. Чтобы избежать ареста, Пучдемон уже через несколько дней после голосования покинул Испанию и в итоге обосновался в Бельгии. Ранее он уже неоднократно объявлял о готовности вернуться и даже вновь войти в состав Женералитета.