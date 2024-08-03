После 10 Олимпиад Нино Салуквадзе уходит из спорта

Грузинский стрелок Нино Салуквадзе стала первой женщиной, кто выступил на 10 Олимпийских играх.
Став первой женщиной, участвовавшей в десяти Олимпийских играх, олимпийская спортсменка Нино Салуквадзе говорит, что зачехляет пистолет.
Стрелок из Грузии участвовала во всех летних Олимпийских играх, начиная с Сеула 1988 года, когда она еще представляла Советский Союз.
За это время 55-летняя спортсменка видела, как Игры стали масштабнее, профессиональнее и говорит, что конкуренция сейчас жестче, чем когда-либо.
Салуквадзе вспоминает, что думала о том, чтобы уйти из спорта после своей первой Олимпиады 36 лет назад, когда она завоевала золотую и серебряную медали.
Она едва не ушла из спорта в 1990-х годах, когда ей пришлось бороться за финансовую поддержку своей семьи в независимой Грузии.
Она объявила о своем уходе после Игр в Токио в 2021 году.
Однако в этот раз она говорит, что "точно ушла".
Приехать на Олимпийские игры в Париж она хотела в честь своего отца Вахтанга, который также был ее тренером.
"Он был моим наставником не только в спорте, но и в жизни. Он был мудрым человеком", - сказала она в пятницу агентству Ассошиэйтед Пресс после своих последних олимпийских соревнований в городе Шатору.
"Если ты бросишь спорт, то уже не сможешь вернуться. Просто попробуй", - вспоминает она слова своего отца.
"Это была единственная просьба, о которой он попросил меня за всю свою жизнь. Я думала, что, возможно, он больше не сможет просить. Я собрала все свои силы ради него".
Отец Салуквадзе умер в начале этого года в возрасте 93 лет, но дожил до того момента, когда его дочь получила право на участие в Олимпийских играх в Париже в составе сборной Грузии.
На 10 олимпийских играх Салуквадзе собрала три медали: одну золотую, одну серебряную и одна бронзовую.
На Олимпиаде 2024 года она заняла 38-е место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и 40-е место в стрельбе из пистолета с 25 метров, не попав в финал.
Последняя олимпийская медаль Салуквадзе - и первая для независимой Грузии - была завоевана в Пекине в 2008 году.
В то время Грузия находилась в состоянии войны с соседней Россией.
Салуквадзе завоевала бронзу и обняла на подиуме серебряного призера Наталью Падерину, что было воспринято как жест в пользу мира.
Но вполне вероятно Салуквадзе еще вернется на Олимпийские игры в другом качестве. На родине, в Грузии, она работает тренером в собственном стрелковом клубе и является вице-президентом национального олимпийского комитета.