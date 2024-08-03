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После 10 Олимпиад Нино Салуквадзе уходит из спорта

Грузинка Нино Салуквадзе участвует в квалификационных соревнованиях по стрельбе из скоростного пистолета с 25 метров среди женщин на летних Олимпийских играх 2024 года в Шатору, Франция, в пятницу 2 августа 2024 года.
Грузинка Нино Салуквадзе участвует в квалификационных соревнованиях по стрельбе из скоростного пистолета с 25 метров среди женщин на летних Олимпийских играх 2024 года в Шатору, Франция, в пятницу 2 августа 2024 года. Авторское право Manish Swarup/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Manish Swarup/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Грузинский стрелок Нино Салуквадзе стала первой женщиной, кто выступил на 10 Олимпийских играх.

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Став первой женщиной, участвовавшей в десяти Олимпийских играх, олимпийская спортсменка Нино Салуквадзе говорит, что зачехляет пистолет.

Стрелок из Грузии участвовала во всех летних Олимпийских играх, начиная с Сеула 1988 года, когда она еще представляла Советский Союз.

За это время 55-летняя спортсменка видела, как Игры стали масштабнее, профессиональнее и говорит, что конкуренция сейчас жестче, чем когда-либо.

Салуквадзе вспоминает, что думала о том, чтобы уйти из спорта после своей первой Олимпиады 36 лет назад, когда она завоевала золотую и серебряную медали.

Она едва не ушла из спорта в 1990-х годах, когда ей пришлось бороться за финансовую поддержку своей семьи в независимой Грузии.

Она объявила о своем уходе после Игр в Токио в 2021 году.

Однако в этот раз она говорит, что "точно ушла".

Нино Салуквадзе на тренировке в Тбилиси, июнь 2012 года
Нино Салуквадзе на тренировке в Тбилиси, июнь 2012 годаShakh Aivazov/AP

Приехать на Олимпийские игры в Париж она хотела в честь своего отца Вахтанга, который также был ее тренером.

"Он был моим наставником не только в спорте, но и в жизни. Он был мудрым человеком", - сказала она в пятницу агентству Ассошиэйтед Пресс после своих последних олимпийских соревнований в городе Шатору.

"Если ты бросишь спорт, то уже не сможешь вернуться. Просто попробуй", - вспоминает она слова своего отца.

"Это была единственная просьба, о которой он попросил меня за всю свою жизнь. Я думала, что, возможно, он больше не сможет просить. Я собрала все свои силы ради него".

Отец Салуквадзе умер в начале этого года в возрасте 93 лет, но дожил до того момента, когда его дочь получила право на участие в Олимпийских играх в Париже в составе сборной Грузии.

Нино Салуквадзе выступает в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м на Олимпиаде в Токио
Нино Салуквадзе выступает в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м на Олимпиаде в ТокиоAlex Brandon/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

На 10 олимпийских играх Салуквадзе собрала три медали: одну золотую, одну серебряную и одна бронзовую.

На Олимпиаде 2024 года она заняла 38-е место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и 40-е место в стрельбе из пистолета с 25 метров, не попав в финал.

Последняя олимпийская медаль Салуквадзе - и первая для независимой Грузии - была завоевана в Пекине в 2008 году.

В то время Грузия находилась в состоянии войны с соседней Россией.

Салуквадзе завоевала бронзу и обняла на подиуме серебряного призера Наталью Падерину, что было воспринято как жест в пользу мира.

Но вполне вероятно Салуквадзе еще вернется на Олимпийские игры в другом качестве. На родине, в Грузии, она работает тренером в собственном стрелковом клубе и является вице-президентом национального олимпийского комитета.

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