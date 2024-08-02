Еврокомиссия обвиняет Италию в дискриминации

Еврокомиссия решила обратиться в Суд ЕС с иском против Италии из-за дискриманиционных, по её мнению, законах в отношении мобильных работников из других стран ЕС

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала мотивы, по которым ЕС обвинил Рим в нарушениях, «сюрреалистичными».

В прошлый четверг Еврокомиссия объявила, что подает иск против Италии, обвинив её власти в дискриминации мигрантов из других стран ЕС, которые не имеют права на семейные пособия.

По закону, принятому в 2022 году, работники, которые не проживали в Италии менее двух лет не могут воспользоваться этой мерой. Это касается и тех мигрантов, чьи дети не живут в Италии.

Флавио Този, (Forza Italia):

"Это почти выходит за рамки компетенции Союза. Каждая страна должна смириться с имеющимися ресурсами. Италия входит в число стран с самым высоким долгом в ЕС, и мы не можем сравнивать себя с Францией, Германией или другими членами-основателями ЕС, которые могут позволить себе тратить больше или брать на себя больше долгов".

Итальянское правительство увеличило на 3 миллиарда евро сумму выделенную для поддержки системы семейных пособий, также известной как «assegno unico». Но Мелони отметила, что Италия не может себе позволить инвестировать больше, чем уже сделала.

Эта мера лежит в основе усилий правительства по стимулированию падающей рождаемости в Италии.

Комиссия направила письмо с официальным уведомлением в 2023 году, за которым в том же году последовали разъяснения итальянской стороны. Но поскольку этот ответ не в полной мере устранил опасения Ервокомиссии, дело теперь передано в Суд ЕС.

Комиссия заявила, что одним из основополагающих принципов ЕС является равное отношение к людям без каких-либо различий по национальности.

Это дело может спровоцировать еще одну жаркую дискуссию между Римом и Европейской комиссией вскоре после недавних жалоб Мелони по поводу о замечаниях относительно свободы СМИ в Италии в докладе о верховенстве права.