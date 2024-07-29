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Мелони: "Китай - наш ключевой партнёр"

Джорджа Мелони впервые в качестве премьера Италии посетила Китай с официальным визитом.
Джорджа Мелони впервые в качестве премьера Италии посетила Китай с официальным визитом. Авторское право Filippo Attili/AP
Авторское право Filippo Attili/AP
By Надежда Дрямина
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Рим решил перезагрузить отношения с Пекином на фоне роста опасений по поводу возможной торговой войны между Китаем и ЕС. Итальянский премьер Джорджа Мелони находится с официальным визитом в Поднебесной.

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С целью "возобновить двустороннее сотрудничество" и "изучить новые формы взаимодействия между странами" премьер-министр Италии отправилась с визитом в Китай.

В понедельник Джорджу Мелони принял председатель КНР Си Цзиньпин. В начале встречи она отметила, что Пекин является "ключевым партнёром" Рима "в условиях растущей нестабильности в мире".

Пятидневный визит главы итальянского правительства выпал на две годовщины - двадцатилетие стратегического партнёрства двух государств и 700-летие со дня смерти Марко Поло.

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии:

"Лучший способ отметить эти две годовщины и сохранить путь, который был проложен 700 лет назад Марко Поло, - это развивать экономические, торговые, культурные и научные связи, а также многосторонний диалог в это сложное время, в котором мы живём. Ведь мир вокруг нас меняется".

Премьер также отметила, что Италия может сыграть "важную роль в развитии отношений Китая и Евросоюза", работая над "созданием максимально сбалансированных торговых связей".

Си Цзиньпин, председатель КНР:

“Китай и Италия - две точки на противоположных концах древнего Шёлкового пути, и своими давними дружескими отношеними они внесли важный вклад в обмен и изучение Восточной и Западной цивилизаций, а также в развитие человеческого потенциала и прогресс. Диалог между нашими странами строится на терпимости, взаимном доверии и уважении к выбору каждой из них направления своего развития“.

Рим решил перезагрузить отношения с Пекином на фоне роста опасений по поводу возможной торговой войны между Китаем и ЕС. Италия стремится привлечь китайские инвестиции в автомобильный и другие сектора. Для этого накануне Мелони и её китайский коллега премьер Госсовета Ли Цян подписали трёхлетний план по возобновлению сотрудничества, включая промышленное - по производству электромобилей и возобновляемых источников энергии.

В конце прошлого года Италия вышла из программы "Один пояс - один путь", сославшись на отсутствие экономической выгоды для страны и "нежелательные политические последствия".

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