Олимпиада-2024: мировой рекорд Пань Чжаньлэ, две золотые медали Леона Маршана

By Euronews и AP

В среду на Олимпиаде в Париже китайский пловец Пань Чжаньлэ победил на стометровке вольным стилем с мировым рекордом. Француз Леон Маршан выиграл на дистанции 200 метров баттерфляем и брассом.

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Медленная вода на этот раз не помешала. Китаец Пань Чжаньлэ установил первый плавательный мировой рекорд на Олимпийских играх в Париже, превзойдя собственное высшее мировое достижение на королевской дистанции 100 метров вольным стилем. Он победил со со временем 46 минут и 40 сотых, на 40 сотых улучшив прежний рекорд.

Однако главным героем дня на Играх стал все же не он, а француз Леон Маршан, завоевавший сразу два золота - на тяжелейшей дистанции 200 метров баттерфляем он победил мирового рекордсмена венгра Криштофа Милака, а затем на такой же дистанции брассом - экс-рекордсмена мира, австралийца Зака Стаблетти-Кука. Для Маршана это третье парижское золото.

Продолжает борьбу за первое олимпийское золото сербский теннисист Новак Джокович, победивший немца Доминика Кепфера в двух сетах и вышедший в четвертьфинал индивидуального турнира. Его следующим соперником станет Стефанос Циципас.

А вот испанец Рафаэль Надаль после поражения в одиночке проиграл и в парной комбинации. В дуэте с Карлосом Алькарасом он уступил в двух партиях американцам Крайчеку и Рэму.

Адриана Руано начинала в спорте как гимнастка, но первое олимпийское золото в истории Гватемалы завоевала в стрельбе, победив в трапе с олимпийским рекордом.

Руано ушла из гимнастики в 16 лет, повредив шесть позвонков.

По итогам среды медальном зачете лидирует Китай, на счету которого 19 медалей, из них 9 - золотых. У Франции 26 наград и 8 высшей пробы. Больше всех медалей у США - 30, но пока только пять золотых.

В сумме страны европейского союза уже завоевали 20 золотых медалей, 23 серебряные и 29 - бронзовых.

В неофициальном зачете стран ЕС лидирует Франция, за которой следуют Италия, Германия, Швеция и Нидерланды.