Тебого принес первое в истории золото Ботсване в беге на 200 м, Лайлс с коронавирусом стал третьим

By Euronews

Бегун из Ботсваны посвятил победу в беге на дистанции 200 метров матери, которая перед Олимпиадой умерла от рака. Американец вышел на старт с коронавирусом. Баскетболисты США на последних секундах одолели Сербию

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На Олимпиаде в Париже баскетболисты сборной Франции в полуфинале победили команду Германии со счетом 73:69 и в решающем матче в субботу встретятся с американцами, которые на последних секундах встречи с большим трудом одолели сербов - 95:91.

Сербия вела на протяжении всей игры, ее преимущество доходило до 15 очков, но все же в концовке матча американские звезды Леброн Джеймс, Стефен Карри и Кевин Дюрант склонили его исход в пользу США.

Сборная США празднует победу Mark J. Terrill/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Мужская сборная Нидерландов выиграла олимпийский турнир по хоккею на траве, обыграв в финале в серии буллитов команду Германии. Основное время матча закончилось со счетом 1:1.

В парусном спорте итальянцы Руджеро Тита и Катерина Марианна Банти завоевали золото в классе Накра 17 в смешанных экипажах.

Китаец Се Сыи стал трехкратным олимпийским чемпионом в прыжках в воду - он был лучшим на трехметровом трамплине.

Первое в истории олимпийское золото Ботсване принес Летсиле Тебого, который финишировал первым в беге на 200 метров с результатом 19,46 секунды.

Победу он посвятил матери, которая за 3 месяца до Олимпиады умерла от рака.

На дистанции Тебого опередил американцев Кеннета Беднарека и чемпиона стометровки Ноа Лайлса, который два дня назад сдал положительный тест на ковид, но все же вышел на старт.

Ноа Лайлсу было тяжело дышать Matthias Schrader/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

А футболисты сборной Марокко впервые завоевали медали Олимпиады, разгромив в матче за третье место команду Египта со счетом 6:0.

Золото разыграют Франция и Испания.

В медальном зачете лидирует сборная США, опережающая команды Китая и Австралии.

Хозяева Олимпиады остаются самой успешной командой Евросоюза на Играх в Париже. За ними следуют Нидерланды, Италия и Германия.