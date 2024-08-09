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Тебого принес первое в истории золото Ботсване в беге на 200 м, Лайлс с коронавирусом стал третьим

Летсиле Тебого
Летсиле Тебого Авторское право Matthias Schrader/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Matthias Schrader/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Бегун из Ботсваны посвятил победу в беге на дистанции 200 метров матери, которая перед Олимпиадой умерла от рака. Американец вышел на старт с коронавирусом. Баскетболисты США на последних секундах одолели Сербию

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На Олимпиаде в Париже баскетболисты сборной Франции в полуфинале победили команду Германии со счетом 73:69 и в решающем матче в субботу встретятся с американцами, которые на последних секундах встречи с большим трудом одолели сербов - 95:91.

Сербия вела на протяжении всей игры, ее преимущество доходило до 15 очков, но все же в концовке матча американские звезды Леброн Джеймс, Стефен Карри и Кевин Дюрант склонили его исход в пользу США.

Сборная США празднует победу
Сборная США празднует победуMark J. Terrill/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Мужская сборная Нидерландов выиграла олимпийский турнир по хоккею на траве, обыграв в финале в серии буллитов команду Германии. Основное время матча закончилось со счетом 1:1.

В парусном спорте итальянцы Руджеро Тита и Катерина Марианна Банти завоевали золото в классе Накра 17 в смешанных экипажах.

Китаец Се Сыи стал трехкратным олимпийским чемпионом в прыжках в воду - он был лучшим на трехметровом трамплине.

Первое в истории олимпийское золото Ботсване принес Летсиле Тебого, который финишировал первым в беге на 200 метров с результатом 19,46 секунды.

Победу он посвятил матери, которая за 3 месяца до Олимпиады умерла от рака.

На дистанции Тебого опередил американцев Кеннета Беднарека и чемпиона стометровки Ноа Лайлса, который два дня назад сдал положительный тест на ковид, но все же вышел на старт.

Ноа Лайлсу было тяжело дышать
Ноа Лайлсу было тяжело дышать Matthias Schrader/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

А футболисты сборной Марокко впервые завоевали медали Олимпиады, разгромив в матче за третье место команду Египта со счетом 6:0.

Золото разыграют Франция и Испания.

В медальном зачете лидирует сборная США, опережающая команды Китая и Австралии.

Хозяева Олимпиады остаются самой успешной командой Евросоюза на Играх в Париже. За ними следуют Нидерланды, Италия и Германия.

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