Премьер-министр Италии осудила экономическую поддержку России Китаем

By Euronews

По словам Мелони, Пекин может стать "ключевым игроком" в содействии прекращению продолжающейся войны.

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Экономическая поддержка Китаем военных действий России против Украины является источником "больших трений», заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время своего официального визита в Китай.

По ее словам, Пекин может стать "ключевым игроком" в содействии прекращению продолжающейся войны.

Китай не осудил российское вторжение в Украину в 2022 году и заявляет о своей нейтральности. Пекин не поставляет оружие Москве, но снабжает ее необходимым оборудованием для военных действий.

Ранее в ходе своего четырехдневного визита Мелони заявила о стремлении перезагрузить связи с Китаем. Стороны подписали меморандум о промышленном сотрудничестве. Китай заявляет о необходимости восстановления торгового баланса.

Мелони приехала в Пекин после того как Италия вышла из масштабного китайского проекта "Один пояс - один путь".