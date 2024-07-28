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Италия и Китай подписали трехлетний план по перезагрузке отношений

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони прибывает на заседание круглого стола в рамках саммита ЕС в Брюсселе, среда, 17 апреля 2024 года.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони прибывает на заседание круглого стола в рамках саммита ЕС в Брюсселе, среда, 17 апреля 2024 года. Авторское право AP
Авторское право AP
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Пятидневный визит Джорджи Мелони в Пекин через несколько месяцев после того, как Италия отказалась от участия в китайской инициативе "Пояс и путь".

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Италия и Китай подписали в воскресенье трехлетний план действий по реализации прежних соглашений и внедрению новыми формами сотрудничества, заявил премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время официального визита в китайскую столицу.

Мелони пытается перезагрузить отношения с Китаем, поскольку опасения торговой войны с Европейским союзом переплетаются с постоянным интересом к привлечению китайских инвестиций в автомобилестроение и другие отрасли.

"Нам, безусловно, предстоит проделать большую работу, и я убеждена, что эта работа может быть полезной на таком сложном этапе на глобальном уровне, а также важна на многостороннем уровне", - сказала она в начале встречи с китайским премьером Ли Цянем.

Пятидневный визит Мелони состоялся через несколько месяцев после того, как Италия отказалась от участия в китайской инициативе "Пояс и путь" - фирменной политике китайского лидера Си Цзиньпина, направленной на создание энергетической и транспортной инфраструктуры по всему миру для стимулирования глобальной торговли и углубления связей Китая с другими странами.

Тем не менее, Италия по-прежнему стремится поддерживать прочные экономические отношения с Китаем. Stellantis, крупный автопроизводитель, в состав которого входит итальянский Fiat, объявил в мае о создании совместного предприятия с китайской компанией Leapmotor, специализирующейся на производстве электромобилей, чтобы начать продажи EV в Европе.

Ли, выступая перед итальянскими и китайскими бизнес-лидерами после встречи с Мелони, сказал, что стремление Китая модернизировать свою экономику приведет к росту спроса на высококачественную продукцию и расширит возможности для сотрудничества между компаниями из двух стран.

Он пообещал еще больше открыть китайские рынки, обеспечить иностранным компаниям такие же условия, как и китайским, создать прозрачную и предсказуемую бизнес-среду, отвечая на часто звучащие жалобы предпринимателей, работающих во второй по величине экономике мира.

"В то же время мы надеемся, что итальянская сторона будет сотрудничать с Китаем, чтобы обеспечить более честные, справедливые и недискриминационные условия ведения бизнеса для китайских компаний, ведущих бизнес в Италии", - сказал он.

Мелони сообщила бизнес-лидерам, что обе стороны подписали меморандум о промышленном сотрудничестве, включающий электромобили и возобновляемые источники энергии, которые она назвала "секторами, где Китай уже некоторое время работает в технологическом авангарде и делится новыми знаниями с партнерами".

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Китай Европейский союз Италия Джорджа Мелони