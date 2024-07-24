МВД Франции: "Угроз Олимпийским играм нет"

By Euronews

По официльным данным, допуск к Играм был запрещен более 4000 потенциальных участников соревнований

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Министр внутренних дел Франции заявил, что конкретных угроз предстоящей Олимпиаде в Париже нет.

По словам Жеральда Дарманена, примерно 1000 человек было запрещено посещение соревнований из-за подозрений в потенциальном «шпионаже» в рамках задач по обеспечению безопасности перед Парижскими играми.

Около миллиона проверок прошли волонтеры Олимпиады, работники и другие лица, задействованные на Играх, а также претенденты на получение пропусков для входа в самую строго контролируемую зону безопасности Парижа, расположенную вдоль берегов Сены.

Как сообщае источник AFP в МВД Франции, во время этих проверок были исключены 4355 человек: 880 человек по подозрению в иностранном вмешательстве, 360 человек, подпадающие под "обязательство покинуть территорию Франции" и 142 человека "в досье S". По данным того же источника, среди исключенных также 260 человек, внесенных в список сторонников радикального исламизма, 186 человек в списке ультралевых и 96 человек в списке ультраправых.

Никаких конкретных угроз Олимпийским играм нет ни по данным французских, ни по данным иностранных спецслужб, друзей и партнеров, которые нам помогают. Мы предельно внимательны сегодня, очевидно, к каждому даже незначительному сигналу, как мы говорим в разведке. Но у нас нет явной угрозы Жеральд Дарманен министр внутренних дел Франции

На Олимпийские игры, которые стартуют в пятницу и продлятся до 11 августа, Париж ежедневно задействует 35 000 полицейских, а на церемонию открытия на Сене - их число достигнет 45 000.