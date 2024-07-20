Париж: военные тренируют навыки рукопашного боя в преддверии открытия Олимпиады

Французская армия утверждает, что подобные тренировки - часть обычных курсов повышения квалификации и не были введены в ответ на недавние инциденты с применением насилия в отношении патрулей.
Солдаты, расквартированные в Париже на время Олимпийских игр, приняли участие в тренировке по ведению ближнего боя. Это произошло после серии нападений с холодным оружием на сотрудников сил безопасности, дислоцированных во французской столице.
Дюжина пехотинцев в полной экипировке провела атаку в ближнем бою, нанося удары ногами и руками по тренировочным мешкам, орудуя дубинками и используя макеты винтовок, чтобы нейтрализовать потенциального нападающего.
"Сегодня мы сосредоточились на ударах стоя, со всем нашим снаряжением. Мы используем кулаки, ноги, дубинки и винтовки. Мы сосредоточились на этих положениях стоя, но есть и другие техники для различных ситуаций", - говорит сержант Джереми, который отказался назвать свою фамилию из соображений безопасности.
Во французской армии говорят, что эти тренировки - курсы повышения квалификации, которые каждый солдат проходит несколько раз в месяц, и они не были проведены в ответ на недавние инциденты с применением насилия в отношении патрулей.
В прошлый понедельник мужчина ранил ножом французского солдата, патрулировавшего Париж за несколько дней до церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года.
Нападение на полицейского произошло возле железнодорожного вокзала на востоке Парижа.
Солдат был госпитализирован с травмой лопатки, но его состояние не представляет угрозы для жизни, сообщили официальные лица после нападения.
В четверг в районе Елисейских полей в результате аналогичного нападения с ножом пострадал офицер полиции. Нападавший был "обезврежен" полицейскими.
"Благодаря такой подготовке мы уже в состоянии противостоять этим угрозам (нападение с ножом), и мы всегда находимся в состоянии повышенной готовности. Так что нам не нужно менять наши процедуры (реагирования), потому что мы уже учитываем эту угрозу", - объяснил капитан Томас.
Париж находится в состоянии повышенной готовности перед началом Летних игр 26 июля.
Тысячи военнослужащих служат в силах внутренней безопасности Франции Sentinelle, созданных для охраны выдающихся французских объектов после серии смертоносных атак экстремистов террористического "Исламского государства" в 2015 году.
В прошлом солдаты Sentinelle уже становились мишенью для нападений.
На Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа, Париж ежедневно направляет около 30 000 полицейских, а на церемонию открытия на реке Сене - 45 000.
"Наш приказ о развертывании охватывает весь период Олимпийских игр, и мы должны оказывать поддержку силам внутренней безопасности: полиции, жандармам, пожарным, которые находятся на передовой, - в обеспечении безопасности Олимпийских игр. Мы выступаем в качестве поддержки FSI, и наша цель - быть на позициях по всему городу, чтобы иметь возможность вмешаться в случае террористической угрозы. Мы занимаемся борьбой с терроризмом", - сказал капитан Томас.
Около 18 000 военных также помогают обеспечивать безопасность, и тысячи из них живут в огромном лагере, возведенном на окраине столицы.