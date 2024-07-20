Париж: военные тренируют навыки рукопашного боя в преддверии открытия Олимпиады

By Euronews и AP

Французская армия утверждает, что подобные тренировки - часть обычных курсов повышения квалификации и не были введены в ответ на недавние инциденты с применением насилия в отношении патрулей.

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Солдаты, расквартированные в Париже на время Олимпийских игр, приняли участие в тренировке по ведению ближнего боя. Это произошло после серии нападений с холодным оружием на сотрудников сил безопасности, дислоцированных во французской столице.

Дюжина пехотинцев в полной экипировке провела атаку в ближнем бою, нанося удары ногами и руками по тренировочным мешкам, орудуя дубинками и используя макеты винтовок, чтобы нейтрализовать потенциального нападающего.

"Сегодня мы сосредоточились на ударах стоя, со всем нашим снаряжением. Мы используем кулаки, ноги, дубинки и винтовки. Мы сосредоточились на этих положениях стоя, но есть и другие техники для различных ситуаций", - говорит сержант Джереми, который отказался назвать свою фамилию из соображений безопасности.

Во французской армии говорят, что эти тренировки - курсы повышения квалификации, которые каждый солдат проходит несколько раз в месяц, и они не были проведены в ответ на недавние инциденты с применением насилия в отношении патрулей.

В прошлый понедельник мужчина ранил ножом французского солдата, патрулировавшего Париж за несколько дней до церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года.

Нападение на полицейского произошло возле железнодорожного вокзала на востоке Парижа.

A soldier stands guard near the Champs-Élysées avenue after a stabbing, July 18, 2024 David Goldman/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Солдат был госпитализирован с травмой лопатки, но его состояние не представляет угрозы для жизни, сообщили официальные лица после нападения.

В четверг в районе Елисейских полей в результате аналогичного нападения с ножом пострадал офицер полиции. Нападавший был "обезврежен" полицейскими.

"Благодаря такой подготовке мы уже в состоянии противостоять этим угрозам (нападение с ножом), и мы всегда находимся в состоянии повышенной готовности. Так что нам не нужно менять наши процедуры (реагирования), потому что мы уже учитываем эту угрозу", - объяснил капитан Томас.

Париж находится в состоянии повышенной готовности перед началом Летних игр 26 июля.

Тысячи военнослужащих служат в силах внутренней безопасности Франции Sentinelle, созданных для охраны выдающихся французских объектов после серии смертоносных атак экстремистов террористического "Исламского государства" в 2015 году.

В прошлом солдаты Sentinelle уже становились мишенью для нападений.

На Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа, Париж ежедневно направляет около 30 000 полицейских, а на церемонию открытия на реке Сене - 45 000.

"Наш приказ о развертывании охватывает весь период Олимпийских игр, и мы должны оказывать поддержку силам внутренней безопасности: полиции, жандармам, пожарным, которые находятся на передовой, - в обеспечении безопасности Олимпийских игр. Мы выступаем в качестве поддержки FSI, и наша цель - быть на позициях по всему городу, чтобы иметь возможность вмешаться в случае террористической угрозы. Мы занимаемся борьбой с терроризмом", - сказал капитан Томас.

Около 18 000 военных также помогают обеспечивать безопасность, и тысячи из них живут в огромном лагере, возведенном на окраине столицы.