Война за кебаб разгорается: Германия не согласна нарезать по-турецки

By Euronews

Немецкие производители оспорили турецкое требование о предоставлении особого статуса дёнер-кебабу

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Турецкая заявка в Европейскую комиссию на признание дёнер-кебаба защищённым наименованием встретила возражения со стороны Германии, сообщили Euronews источники, близкие к этому вопросу. (В России это блюдо известно под арабским названием — шаурма/шаверма).

Ещё в апреле Турция подала заявку на регистрацию названия «дёнер» в Европе, чтобы его могли использовать только те производители, которые соответствуют зарегистрированному методу производства и спецификации продукта.

25 июля завершился этап консультаций, в ходе которого страны-члены ЕС могли оспорить регистрацию по таким основаниям, как проблемы интеллектуальной собственности, и представитель Комиссии подтвердил Euronews, что возражения были получены; при этом в ЕС отказалась уточнить, какая именно страна выступила против заявки.

Но два источника, близких к теме, сообщили Euronews, что это было Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии.

По словам источников, министерство обосновало протест отзывами немецких производителей. В Берлине подчеркнули, что сопротивление турецкой заявке — это именно позиция немецких предпринимателей, а не правительства Германии.

Именно Германия обеспечивает почти всю Европу как сырьём, так и оборудованием для дёнера Michael Probst/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

Турция стремится получить знак защиты «гарантий традиционности» (TSG), подобный тем, что есть у неаполитанской пиццы и испанского хамона серрано. В отличие от гарантий места происхождения и производства (PDO, PGI), TSG не налагает ограничений на качество и происхождение продуктов, но определяет обязательные способы переработки и приготовления.

Как нарезать дёнер по-турецки

Немцы считают дёнер-кебаб своим, традиционным немецким блюдом, появившимся именно в Германии.

Изобретателем дёнера как фаст-фуда — кусочков мяса с овощами в лаваше, чтобы есть прямо на ходу — считают турецкого иммигранта Кадыра Нурмана, который впервые предложил такое блюдо вечно спешащим жителям Западного Берлина в 1972 году.

По данным Би-би-си, ещё в 2013-м году именно немецкие компании обеспечивали 80% рынка дёнеров всей Европы, поставляя как мясо, так и оборудование.

Камень преткновения — толщина ломтиков Gero Breloer/2010 AP

В Турции же утверждают, что сам принцип обжаривания мяса на крутящемся вертикальном вертеле (глагол «дёнмек» и значит «вертеть») изобрели в Османской империи никак не позже начала XIX века, а то и несколькими столетиями раньше (вертикальный вертел экономил место на кухне). А Нурман просто познакомил с этим блюдом европейцев.

Следовательно, «турецким» должен быть и способ нарезки мяса, и именно этот способ — «япрак» (по-турецки «листок») — и призывают защитить европейским законом.

Согласно турецкой заявке, называть «дёнером» своё блюдо может только тот, кто нарезает говядину и баранину ломтиками толщиной 3-5 мм, а курицу — 1-2 см.

Но особое возмущение в Германии вызвало то, что с турецкой точки зрения дёнером не может быть телятина — очень популярная среди немцев.

И Греция тоже?

Пока остаётся неизвестной официальная позиция по этому вопросу Греции: там вариант дёнер-кебаба считается греческим национальным блюдом под названием «гирос»; кроме того, Афины неоднократно выступали против других аналогичных инициатив Турции, которая пыталась в своё время получить права на йогурт и пахлаву.

В любом случае, теперь Еврокомиссия оценит обоснованность немецкого протеста, а затем будет способствовать проведению переговоров между заявителем и оппонентом, предоставив им до полугода на попытку достичь соглашения.

Независимо от того, будет ли достигнуто соглашение или нет, окончательное решение о регистрации останется за Комиссией.