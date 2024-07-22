Северное море - Лазурный берег будущего?

В то время как на юге Европы стоит жара, некоторые отдыхающие выбирают более прохладный отдых на Северном море.

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На юге Европы царит жара, и некоторые туристы предпочитают отдыхать при температуре 25 °C в июле в Кнокке-Хейсте, популярном морском курорте на фламандском побережье, на берегу Северного моря.

"Прохладные каникулы"

Этому явлению есть название "прохладные каникулы" - места отдыха, выбранные из-за их прохладного климата в качестве передышки от летней жары.

"Мы, естественно, замечаем, что все больше и больше иностранных туристов приезжают на наши побережья. Особенно в летние месяцы, потому что на юге, в Испании, Италии, Португалии и Марокко, слишком жарко. Здесь же у нас всегда свежий воздух, приятный морской бриз, как сегодня", - радуется Ян Морби, мэр Кнокке-Хейста.

Отдыхающие приезжают из Бельгии и соседних стран.

"Когда мы думаем об изменении климата и многочисленных климатических явлениях в Греции, мы иногда задумываемся о том, что нам не всегда нужно далеко ехать, чтобы хорошо провести отпуск", - говорит бульгийка Шарлотта из Куртрая.

"Я действительно считаю, что нашему побережью есть что предложить, потому что здесь, в Кнокке, оно находится совсем рядом с деревней. Здесьесть торговые улицы, где можно пройтись по магазинам, посетить художественные галереи", - говорит Иф, отдыхающий из Фландрии, с которым мы познакомились на пирсе.

Но не стоит отворачиваться и от средиземноморского солнца. Некоторые люди изменят свои привычки и перенесут отпуск на юг в мае или сентябре, а в июле и августе предпочтут более прохладные места, такое как Кнокке-Хейст.

"Здесь погода не такая хорошая, поэтому вы быстро берёте билет на юг, потому что там немного лучше, чем здесь. Страх, конечно, в том, что иногда там может быть слишком жарко", - признается Патрик, отдыхающий из Брюгге.

Глобальное потепление

Однако в ближайшие несколько десятилетий феномен"прохладных отпусков" может стать более частым явлением.

По мнению Ксавье Фетвейса, климатолога из Льежского университета, при сценарии, при котором к концу века глобальная температура повысится на +3 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой, летом в районе Средиземного моря будет невыносимо жарко, в то время как в Бельгии температура останется приятной.

"В Бельгии, в глубине страны, климат будет похож на климат Жера (французский департамент). В конце века климат Льежа будет типично тулузским, то есть очень приятным, средиземноморским. Но морская вода из Ла-Манша будет прогреваться гораздо дольше. Поэтому у нас не будет воды, как в Средиземноморье, с температурой 27 или 28 °C" , - прогнозирует Ксавье Фетвейс.

Однако Бельгия, расположенная дальше на севере, получает меньше солнечного света, чем Средиземноморье, что может снизить ее туристические амбиции.

Еще одна проблема - эрозия берегов и повышение уровня моря, которые могут значительно изменить прибрежные ландшафты.