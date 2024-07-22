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Северное море - Лазурный берег будущего?

Люди идут по набережной вдоль береговой линии на бельгийском морском курорте Кнокке, Бельгия, вторник, 11 августа 2020 года.
Люди идут по набережной вдоль береговой линии на бельгийском морском курорте Кнокке, Бельгия, вторник, 11 августа 2020 года. Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
By Amandine Hess
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на французском языке

В то время как на юге Европы стоит жара, некоторые отдыхающие выбирают более прохладный отдых на Северном море.

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На юге Европы царит жара, и некоторые туристы предпочитают отдыхать при температуре 25 °C в июле в Кнокке-Хейсте, популярном морском курорте на фламандском побережье, на берегу Северного моря.

"Прохладные каникулы"

Этому явлению есть название "прохладные каникулы" - места отдыха, выбранные из-за их прохладного климата в качестве передышки от летней жары.

"Мы, естественно, замечаем, что все больше и больше иностранных туристов приезжают на наши побережья. Особенно в летние месяцы, потому что на юге, в Испании, Италии, Португалии и Марокко, слишком жарко. Здесь же у нас всегда свежий воздух, приятный морской бриз, как сегодня", - радуется Ян Морби, мэр Кнокке-Хейста.

Отдыхающие приезжают из Бельгии и соседних стран.

"Когда мы думаем об изменении климата и многочисленных климатических явлениях в Греции, мы иногда задумываемся о том, что нам не всегда нужно далеко ехать, чтобы хорошо провести отпуск", - говорит бульгийка Шарлотта из Куртрая.

"Я действительно считаю, что нашему побережью есть что предложить, потому что здесь, в Кнокке, оно находится совсем рядом с деревней. Здесьесть торговые улицы, где можно пройтись по магазинам, посетить художественные галереи", - говорит Иф, отдыхающий из Фландрии, с которым мы познакомились на пирсе.

Но не стоит отворачиваться и от средиземноморского солнца. Некоторые люди изменят свои привычки и перенесут отпуск на юг в мае или сентябре, а в июле и августе предпочтут более прохладные места, такое как Кнокке-Хейст.

"Здесь погода не такая хорошая, поэтому вы быстро берёте билет на юг, потому что там немного лучше, чем здесь. Страх, конечно, в том, что иногда там может быть слишком жарко", - признается Патрик, отдыхающий из Брюгге.

Глобальное потепление

Однако в ближайшие несколько десятилетий феномен"прохладных отпусков" может стать более частым явлением.

По мнению Ксавье Фетвейса, климатолога из Льежского университета, при сценарии, при котором к концу века глобальная температура повысится на +3 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой, летом в районе Средиземного моря будет невыносимо жарко, в то время как в Бельгии температура останется приятной.

"В Бельгии, в глубине страны, климат будет похож на климат Жера (французский департамент). В конце века климат Льежа будет типично тулузским, то есть очень приятным, средиземноморским. Но морская вода из Ла-Манша будет прогреваться гораздо дольше. Поэтому у нас не будет воды, как в Средиземноморье, с температурой 27 или 28 °C" , - прогнозирует Ксавье Фетвейс.

Однако Бельгия, расположенная дальше на севере, получает меньше солнечного света, чем Средиземноморье, что может снизить ее туристические амбиции.

Еще одна проблема - эрозия берегов и повышение уровня моря, которые могут значительно изменить прибрежные ландшафты.

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