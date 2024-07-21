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Кипр разделен, но поиск пропавших без вести объединил греков и турок

останки киприотов, пропавших без вести
останки киприотов, пропавших без вести Авторское право Petros Karadjias/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
Авторское право Petros Karadjias/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Киприоты ищут пропавших без вести и спустя полвека после турецкого вторжения

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Сотни людей по-прежнему числятся пропавшими без вести на Кипре спустя 50 лет после турецкого вторжения 1974 года.

Двухобщинный комитет по пропавшим без вести, в который входят как греки, так и турки-киприоты, продолжает поиски этих людей.

Церен Чералоглу, археолог:

"Мы ищем наших пропавших. Неважно, кого мы ищем, - греков или турок-киприотов. Мы ищем своих, все они принадлежат Кипру".

Из 2000 пропавших без вести почти половина найдена. Но сотни греков и турок-киприотов все еще находятся в розыске, а ученые пытаются идентифицировать найденные кости. Зачастую это трудный процесс и требует кропотливой работы.

"Археологи нашли кости, которые вы видите на этих столах. Нам привезли коробки с ними в лабораторию. Некоторые кости были перемешаны. Мы попытались синтезировать кости, чтобы создать скелет этих четырех человек", - рассказывает антрополог Теодора Элефтериу.

Родственники пропавших без вести людей, местонахождение которых наконец установлено, испытывают благодарность к команде специалистов и облегчение. Они говорят, что для них глубокая и открытая рана наконец закрылась.

По словам одного из них, Кутлая Эрка, несмотря на боль потери, "мы счастливы, что он наконец-то вернулся, и мы похороним его рядом с нашей матерью".

Другой, Андреас Хаджисаввас, считает возвращение останков близкого человека настоящим праздником: "Мы счастливы. Это чудесно. Потому что он возвращается домой, как будто рождается заново".

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