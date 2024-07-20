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Боррель совершает поездку по Прибалтике перед отставкой

Жозеп Боррель в Латвии
Жозеп Боррель в Латвии Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Глава внешнеполитического ведомства ЕС перед уходом с поста призвал прибалтийские страны к большей поддержке Украины и обороноспособности

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетил Латвию в рамках одной из своих последних рабочих поездок в этой должности.

Боррель встретился с министрами иностранных дел и обороны Латвии, после чего совершил экскурсию по военной базе под Ригой.

Находясь в этой прибалтийской республике, он обсудил важность единства перед лицом российской агрессии и подчеркнул необходимость "большей и более быстрой" поддержки Украины.

Его поездка последовала за его визитом в Таллинн в пятницу, где он встретился с завершающей работу на посту премьера Каей Каллас. Затем вместе с министром иностранных дел Эстонии Боррель осмотрел военную базу Тапа.

Боррель назвал Эстонию хорошим примером страны, которая стремится обеспечить военное сдерживание России и повысить обороноспособность.

По его словам, Европейский союз несет стратегическую ответственность за то, чтобы больше работать вместе и повышать свою оборонительную готовность.

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