Боррель: "Нам нужно больше боеприпасов"

By Euronews

Встреча в Люксембурге глав МИД и министров обороны стран ЕС. На повестке дня ситуация на Ближнем Востоке, новый пакет санкций против Ирана и поставки оружия Украине.

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Совет ЕС по иностранным делам собрался в понедельник в Люксембурге, чтоб обсудить ситуацию на Ближнем Востоке (в том числе в секторе Газа), новый пакет санкций против Иран , а также поставки оружия Украине. В дискуссиях, помимо глав МИДов, принимают участие также министры обороны стран ЕС.

Совет должен выяснить, что именно готовы сделать государства-члены, чтобы оказать Киеву большую помощь в борьбе с российским вторжением.

Главный дипломат ЕС Жозем Боррель подчеркнул важность поставок оружия:

"Нам нужно больше боеприпасов. Нам нужно больше пусковых установок, (ведь) пусковые установки без перехватчиков - это как пушка без снарядов или пистолет без патронов. Нам нужны оба. Нам нужно поставить перехватчики на те батареи, которые у них уже есть, и увеличить количество батарей. И посмотрим, что смогут предложить государства-члены".

Европейский Союз ранее заявил, что полон решимости ускорить и активизировать необходимую военную помощь Украине, а также продолжать оказывать стране поддержку (политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую) столько, сколько потребуется, но решение о конкретных шагах зависит от государств-членов.