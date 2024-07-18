В четверг депутаты Европарламента голосуют по кандидатуре Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Она выступила перед депутатами с речью, обозначив приоритеты своей программы.

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Выступая перед парламентом накануне голосования по её кандидатуре на должность главы Еврокомиссии, фон дер Ляйен сказала:

"Европа не может контролировать диктаторов и демагогов во всем мире, но она может защитить свою собственную демократию. И я никогда не буду стоять в стороне и смотреть, как её разрывают на части изнутри или снаружи".

"Я никогда не допущу, чтобы крайняя поляризация наших обществ стала общепринятой. Я никогда не смирюсь с тем, что демагоги и экстремисты разрушают наш европейский образ жизни. И я стою здесь сегодня, готовая возглавить борьбу бок о бок со всеми демократическими силами в нашем общем доме", - сказала фон дер Ляйен.

В своеё речи она пообещала укрепить экономику ЕС, правоохранительные и пограничные ведомства, бороться с нелегальной миграцией и изменением климата, а также помогать фермерам, протестующим против "удушающих" бюрократией ЕС и экологическим нормам.

Кандидатура 65-летнего фон дер Ляйена получила поддержку, когда Европейская народная партия по итогам недавних выборов сохранила статус крупнейшей группы в парламенте ЕС.

Но её переизбрание не предопределено, поскольку некоторые законодатели из числа её же соратников - правоцентристов - могут проголосовать против. Чтобы остаться на второй срок, ей нужно получить абсолютное большинство в 361 голос в 720-местном законодательном органе.