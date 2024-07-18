В четверг Европейский парламент решит судьбу Урсулы фон дер Ляйен в ходе голосования по её переизбранию на пост председателя Еврокомиссии. Ей необходима поддержка абсолютного большинства евродепутатов, чтобы остаться на второй срок.

РЕКЛАМА

В 2019 году Урсула фон дер Ляйен получила высшую должность в Брюсселе с перевесом всего в девять голосов, самым незначительным в истории Европарламента.

Спустя пять лет 65-летняя немка претендует на второй срок - и в Страсбурге возникает чувство дежа-вю.

Фон дер Ляйен необходимо абсолютное большинство голосов в 720-местном парламенте, чтобы обеспечить себе второй срок на посту председателя ЕК.

В Европейской народной партии уверены, что у нее есть и поддержка, и мандат после победы партии на выборах в июне, пусть и в этом году перевес голосов окажется незначительным.

Фон дер Ляйен ставят в заслугу то, что она руководит блоком в один из самых сложных периодов его существования, включая пандемию, войну в Украине и энергетический кризис.

"Я думаю, все члены Европейского парламента понимают, что поставлено на карту. Речь идет не только о личности Урсулы фон дер Ляйен, которая продемонстрировала свои лидерские способности (...), но и о стабильности Европейского союза", - сказал Euronews депутат от ЕНП, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

При этом правые консерваторы осуждают ее некогда непоколебимое стремление сделать Европу первым климатически нейтральным континентом в мире, в то время как союзники слева обвиняют ее в том, что она пошла на поводу у ультраправых и позволила им унять свои "зелёные" амбиции.

Социалисты и демократы и либералы из "Обновляя Европу", скорее всего, поддержат фон дер Ляйен после того, как она поклялась не вступать в союз с ультраконсервативными силами, такими как "Братья Италии" Джорджи Мелони, в новом составе ЕП.

Вместе с Европейской народной партией три центристские группы в Европарламенте в общей сложности занимают 401 место, что достаточно для одобрения кандидатуры фон дер Ляйен. Но известно, что среди них есть те, кто может проголосовать против неё.

Французская и словенская делегации в ЕНП уже дали понять, что проголосуют против ведущего кандидата своей партии. Среди либералов ирландская делегация намерена присоединиться к оппозиции в знак протеста против её реакции на войну между Израилем и ХАМАС, в то время как немцы, словаки и португальцы пока раздумывают.

Зелёные становятся маловероятными лидерами

Неопределенность не оставила фон дер Ляйен иного выхода, кроме как попробовать заручиться поддержкой "зелёных", а также "Европейских консерваторов и реформистов".

Поскольку эти две группы идеологически далеки друг от друга, а "зелёные" обусловили свою поддержку отказом фон дер Ляйен от официального сотрудничества с ЕКР, и ей пришлось пройти по тонкому льду, чтобы получить их голоса.

Выступая перед журналистами после часовой встречи с ЕКР во вторник, фон дер Ляйен охарактеризовала переговоры как "напряженные".

"Она манипулировала процедурой, и мы не будем за нее голосовать", - заявил журналистам депутат Европарламента от польской партии "Право и справедливость" Аркадиуш Муларчик. Однако он признал, что часть членов его фракции в итоге отдадут свои голоса фон дер Ляйен. Например, представители Гражданской демократической партии Чехии и бельгийского Нового фламандского альянса.

Остается неясным, как проголосуют члены партии Мелони "Братья Италии", после того как премьер, разгневанная тем, что её оттеснили от процесса заключения сделок, воздержалась при голосовании на саммите ЕС о продлении полномочий фон дер Ляйен еще на пять лет.

РЕКЛАМА

Враждебное отношение к фон дер Ляйен в ЕКР означает, что, несмотря на потерю мест на выборах, 53 депутата от "зелёных" могут стать лидерами на перевыборах. Один из евродепутатов от "зеленых" сказал Euronews, что, скорее всего, они отдадут ей свои голоса, хотя бы для того, чтобы избежать "институционального кризиса", который разразится в случае провала её кандидатуры.

"Мы понимаем, что альтернативный кандидат от ЕНП может оказаться ещё хуже, чем фон дер Ляйен", - сказал один из евродепутатов на условиях анонимности.

"Но всё ещё не на 100% ясно, что означает её обещание не сотрудничать с такими ультраправыми силами, как ЕКР", - добавил он.

В среду было объявлено решение по судебному делу, возбужденному "зелёными" против Еврокомиссии: суд ЕС постановил, что ЕК не предоставила "достаточно широкого доступа" к контрактам на поставки вакцины против COVID-19.

РЕКЛАМА

Несмотря на то, что решение нанесло удар по фон дер Ляйен накануне голосования, ожидается, что оно не повлияет на голоса "зелёных", подтвердил один из евродепутатов от этой группы.

Ключевым моментом станет речь, с которой фон дер Ляйен выступит в четверг утром, изложив приоритеты своего нового пятилетнего срока. Именно тогда, по словам другого депутата от "зелёных", группа примет решение.

Альтернатива - "институциональный кризис"

Возможно, недавние события в США также переломили ситуацию в пользу фон дер Ляйен. Несколько евродепутатов признали, что покушение на Дональда Трампа может воодушевить его избирателей и повысить его шансы на возвращение в Белый дом.

Фон дер Ляйен - убежденная сторонница Украины, и под ее руководством блок предоставил Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь на сумму более 100 миллиардов евро.

РЕКЛАМА

Если её кандидатура будет отклонена, это посеет семена нестабильности в ЕС как раз тогда, когда будущее западной поддержки разрушенной войной страны выглядит как никогда хрупким.

По словам дипломатов, отсутствие достойной альтернативы действующему председателю ЕК означает, что блок будет ввергнут в беспрецедентный "институциональный кризис". У 27 лидеров будет всего лишь месяц на то, чтобы предложить новую кандидатуру, что, несомненно, вызовет недовольство.

Схожее чувство распространяется по всему Европарламенту: многие депутаты могут забыть о своих жалобах и недовольстве и сплотиться вокруг фон дер Ляйен.

"Когда мы не знаем, как поведут себя американцы на выборах, Европе нужна стабильность, а стабильность приходит с назначением институционального руководства Европейского союза", - сказал депутат от Литвы Андрюс Кубилюс.

РЕКЛАМА

"Те, кто проголосует против фон дер Ляйен, будут служить целям, которых хочет добиться Путин и, возможно, Орбан - дестабилизации Европейского союза, ослабления Европейского союза", - считает евродепутат.

Эта угроза стала еще более очевидной после так называемой "миротворческой миссии" венгерского премьер-министра Виктора Орбана, в ходе которой он посетил Киев, Москву, Пекин и США.

Это сигнализирует о растущем чувстве сотрудничества между политическими силами, скептически настроенными по отношению к поддержке Украины Западом по обе стороны Атлантики.

Утверждение фон дер Ляйен обеспечит преемственность и стабильность в период глубокой международной неопределенности, подчеркнул евродепутат.