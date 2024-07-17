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Европарламент принял первую резолюцию в поддержку Украины. Ультраправые проголосовали против

Председатель Европарламента Роберта Метсола
Председатель Европарламента Роберта Метсола Авторское право Jean-Francois Badias/AP
Авторское право Jean-Francois Badias/AP
By Vincenzo Genovese
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на итальянском языке

Европейский парламент, заседающий в эти дни в Страсбурге, подавляющим большинством голосов одобрил свою первую резолюцию, подтверждающую поддержку Украины. Однако ультраправые депутаты массово проголосовали против документа.

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Первая резолюция нового состава Европарламента была принята подавляющим большинством голосов: 495 голосов "за", 137 "против" при 47 воздержавшихся. В документе подтверждается обязательство поддерживать Украину политически, экономически и в военном отношении "столько, сколько необходимо для обеспечения победы".

На сегодняшний день, говорится в тексте, страны-члены ЕС предоставили Украине в общей сложности около 108 миллиардов евро, треть из которых - военная помощь. Евродепутаты выступили за снятие ограничений на использование поставляемого Украине западного оружия для поражения военных целей на территории России.

"Орбан - агент Путина"

Резолюция также осуждает недавний визит в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который по ротации председательствует в Совете ЕС и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках, как он выразился, "миротворческой миссии".

Однако Европарламент расценивает это скорее как "вопиющее нарушение договоров ЕС и общей внешней политики", которое к тому же не принесло никаких ощутимых результатов.

"Такое поведение является явным нарушением договоров", - заявил Euronews Андрюс Кубилюс, евродепутат от Европейской народной партии. - Это большая ошибка со стороны Орбана, он продемонстрировал не только то, что не следует целям и правилам ЕС, но и то, что ведет себя как агент Путина".

Согласно резолюции, нарушение правил должно повлечь за собой последствия для Венгрии, которую Европарламент обвинил, в частности, в "злоупотреблении правом вето, чтобы помешать предоставлению существенной помощи Украине".

Ультраправые и левые голосуют против

Поддержка Украины разделила ультраправые группы в Европарламенте. Европейские консерваторы и реформисты поддержали резолюцию, проголосовав почти всей фракцией "за". Группы "Патриоты за Европу" и "Европа суверенных наций" выступили против.

Бельгийский евродепутат Том Вандендрисе так объяснил позицию своей делегации: "Мы хотим, чтобы убийства прекратились. Для этого нужно вести диалог со всеми заинтересованными сторонами: Орбан разговаривал не только с Зеленским, но и с Путиным, с Си Цзиньпином, а в США - с Байденом и Трампом... Я считаю, что необходимо вести диалог, чтобы попытаться достичь желаемого результата - прекратить убийства и вернуть мир в эту страну".

На сегодняшний день страны Европейского союза выделили Украине в общей сложности более 100 миллиардов евро, из которых треть приходится на военную помощь.

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