"Трамп будет действовать немедленно": Орбан предлагает Брюсселю новую стратегию ЕС по Украине

By Euronews

Трамп будет действовать в отношении Украины сразу после переизбрания на пост президента, предупредил Виктор Орбан в письме, направленном в Брюссель после поездок в Пекин, Москву и Вашингтон и попавшем в распоряжение Euronews. Венгерский премьер предлагает радикальное изменение политики по Украине

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В письме Орбан предлагает начать политические переговоры на высоком уровне с Китаем, чтобы изучить условия проведения новой мирной конференции по Украине, возобновить прямые дипломатические отношения с Россией и начать скоординированное политическое наступление на Глобальный Юг, чтобы вернуть себе его поддержку.

В письме от 12 июля Орбан делится "краткой оценкой своих недавних дискуссий с лидерами Украины, России, Китая, Турции и президентом Дональдом Трампом" - в ходе неоднозначных поездок, которые он предпринял в первые две недели председательства Венгрии в ЕС. Эти поездки вызвали жесткую реакцию Еврокомиссии, которая в отместку решила фактически бойкотировать официальные мероприятия под председательством Венгрии.

Венгерский премьер выразил обеспокоенность текущим политическим климатом в США и его последствиями для европейской внешней политики, особенно в связи с продолжающимся конфликтом в Украине.

По словам Орбана, "военный конфликт радикально обострится в ближайшем будущем", и единственными глобальными игроками, которые могут повлиять на развитие событий, являются ЕС, США и Китай, а Турция играет ключевую роль в качестве посредника между Украиной и Россией.

Орбан отметил, что президент Трамп, озабоченный внутренними политическими вопросами, в ходе своей предвыборной кампании, как ожидается, отдаст приоритет внутренним проблемам, а не внешней политике. Поэтому глава венгерского правительства не ожидает немедленных мирных инициатив со стороны США до окончания выборов.

"Однако я могу с уверенностью заявить, что вскоре после победы на выборах - он даже не станет дожидаться своей инаугурации - Трамп будет готов немедленно выступить в качестве мирного посредника. У него есть подробные и хорошо обоснованные планы на этот счет", - утверждает Орбан.

Орбан предполагает, что "вероятное" переизбрание Трампа изменит финансовую динамику между США и ЕС в отношении поддержки Украины - он считает, что в будущем Евросоюз будет нести большее бремя.

Премьер-министр Венгрии подверг критике стратегию ЕС, которую он назвал простым повторением политики США, лишенной суверенного и независимого планирования. "Я предлагаю обсудить, рационально ли продолжать эту политику в будущем", - говорится в письме. Орбан предложил ЕС воспользоваться нынешней возможностью и пересмотреть свой подход. Он выступил за усилия по снижению напряженности, созданию условий для прекращения огня и возможного начала мирных переговоров.

"В нынешней ситуации мы можем найти окно возможностей с сильной моральной и рациональной основой, чтобы начать новую главу в нашей политике", - написал он, подчеркнув необходимость снизить напряженность, создать условия для временного прекращения огня или начать мирные переговоры.