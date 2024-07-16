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Прогулка по Европарламенту с новым депутатом перед началом первой пленарной сессии

Европарламент возвращается к работе
Европарламент возвращается к работе Авторское право Jean-Francois Badias/AP
Авторское право Jean-Francois Badias/AP
By Euronews
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16 июля новый состав Европейского парламента приступил к работе в Страсбурге. Корреспондент Euronews прогулялся по зданию, где проходят заседания, с депутатом от Италии Бенедеттой Скудери и расспросил ее о новой работе.

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Здание Европейского парламента в Страсбурге вновь открыло свои двери.

16 июля началась первая пленарная сессия нового состава Европарламента.

Более половины из 720 евродепутатов 10-го созыва впервые заняли места в зале заседаний. Среди новичков - Бенедетта Скудери из Италии, она представляет фракцию "Зелёные — Европейский свободный альянс".

"Я была в парламенте в Брюсселе, но в Страсбургевпервые. Я невероятно взволнована. Очень счастлива, что буду участвовать в работе Европарламента. Мы зашли внутрь, когда был поднят флаг Европейского союза, под гимн. Это были невероятные эмоции. Величие этого здания заставляет меня осознать, насколько важную роль мы должны сыграть в следующие пять лет", - сказала Скудери в интервью Euronews.

Новым депутатам еще предстоит освоиться в здании, которое для некоторых может показаться лабиринтом. Перед первой пленарной сессией они знакомились с новым местом работы и с новыми коллегами.

"Эта карточка понадобится мне в течение следующих пяти лет, чтобы иметь возможность голосовать на пленарных заседаниях", - рассказывает Скудери.

График работы депутатов в начале новой пленарной сессии весьма насыщенный: выборы главы парламента и голосование по утверждению кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии, не говоря уже о работе с законопроектами.

Что в приоритете для Бенедетты Скудери?

"Обеспечение экологического перехода, достижение поставленных целей, а также обеспечение социальной направленности "зеленого курса", - говорит депутат от Италии.

Родившаяся в 1991 году Скудери - одна из самых молодых парламентариев в новом составе европейского законодательного органа, в котором депутаты моложе 40 лет составляют примерно пятую часть от общего числа.

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