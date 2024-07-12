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Сход оползня в Словакии

Полицейская машина на месте схода оползня в словацкой долине Монка.
Полицейская машина на месте схода оползня в словацкой долине Монка. Авторское право EBU
Авторское право EBU
By Кнарик Хачатрян
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Проливные дожди вызвали сход оползня в Словакии. Имеются погибшие и раненые

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По меньшей мере 2 человека погибли и четверо получили ранения в результате схода оползня в долине Монка на северо-востоке Словакии. Местная спасательная служба сообщила, что он был вызван сильными грозами и проливным дождем.

Селевые потоки заблокировали туристический приют, внутри которого находились 16 человек.

В Горноспасательной службе Словакии сообщили, что знаменитая пешеходная тропа закрыта до дальнейшего уведомления.

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