Проливные дожди вызвали сход оползня в Словакии. Имеются погибшие и раненые

РЕКЛАМА

По меньшей мере 2 человека погибли и четверо получили ранения в результате схода оползня в долине Монка на северо-востоке Словакии. Местная спасательная служба сообщила, что он был вызван сильными грозами и проливным дождем.

Селевые потоки заблокировали туристический приют, внутри которого находились 16 человек.

В Горноспасательной службе Словакии сообщили, что знаменитая пешеходная тропа закрыта до дальнейшего уведомления.