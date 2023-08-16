Оползень на курорте Шови: число жертв выросло, поиски пропавших продолжаются

На тринадцатый день поисков найдено тело 26 жертвы смертельного оползня. Семь человек до сих пор считаются пропавшими без вести

На тринадцатый день после схода оползня на курорте Шови в Грузии число жертв возросло до 26, еще семь человек числятся пропавшими без вести.

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Поисково-спасательные работы ведутся полным ходом как в центре бедствия, так и в руслах рек Риони и Чанчахи.

По данным Министерства внутренних дел Грузии, прочесано 90% завалов и грязевых масс в эпицентре.

В поисковых работах задействована живая сила, тяжелая и водная техника.

По словам властей, причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений