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Оползень на курорте Шови: число жертв выросло, поиски пропавших продолжаются

Поисково-спасательные работы на курорте Шови продолжаются
Поисково-спасательные работы на курорте Шови продолжаются Авторское право GIORGI ARJEVANIDZE/AFP or licensors
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На тринадцатый день поисков найдено тело 26 жертвы смертельного оползня. Семь человек до сих пор считаются пропавшими без вести

На тринадцатый день после схода оползня на курорте Шови в Грузии число жертв возросло до 26, еще семь человек числятся пропавшими без вести.

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Поисково-спасательные работы ведутся полным ходом как в центре бедствия, так и в руслах рек Риони и Чанчахи.

По данным Министерства внутренних дел Грузии, прочесано 90% завалов и грязевых масс в эпицентре.

В поисковых работах задействована живая сила, тяжелая и водная техника.

По словам властей, причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений

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