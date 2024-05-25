Крупный оползень в Папуа - Новой Гвинее: сотни погибших

By Euronews и AP

Сотни людей стали жертвами оползня в отдаленной части Папуа - Новой Гвинеи

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Более 300 человек и около 1100 домов оказались погребены под завалами из-за мощного оползня, который сровнял с землей отдаленную деревню Каокалам на севере Папуа - Новой Гвинеи.

Инцидент произошел в провинции Энга, расположенной в 600 км к северо-западу от столицы Порт-Морсби, рано утром в пятницу.

Более шести деревень пострадали от оползня в провинции Мулитака, сообщило в субботу Министерство иностранных дел и торговли Австралии.

"Верховная комиссия Австралии в Порт-Морсби находится в тесном контакте с властями Папуа - Новой Гвинеи для дальнейшей оценки масштабов ущерба и жертв", - говорится в заявлении представителя министерства.

В субботу спасатели добрались до малонаселенного района и приступили к поиску пострадавших и тел погибших. Как ожидается, число жертв возрастет.

Оползень заблокировал доступ к шоссе, поэтому единственным способом добраться до района стали вертолеты.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как люди карабкаются по камням, выкорчеванным деревьям и курганам грязи в поисках выживших.