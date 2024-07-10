В беседе с журналистом Euronews венгерский министр по делам ЕС прокоментировал вызвавший негодование Брюсселя визит Виктора Орбана в Россию, сказав, что Европе необходимо поддерживать "какие-то отношения" с Москвой, если она хочет обезопасить себя.

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Взаимодействие с Россией - необходимое условие для существования структуры безопасности в Европе в будущем. Такое заявление в интервью Euronews сделал министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока.

"Если мы хотим построить устойчивую архитектуру безопасности на десятилетия вперёд, необходимо каким-то образом выстраивать отношения между Европой и Россией", - сказал он.

"Мы, как и все страны-члены Европейского союза, считаем, что должны полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - добавил наш собеседник. "Я думаю, что это не подлежит сомнению, но я также считаю, что устойчивая архитектура безопасности невозможна без взаимодействия с Россией по дипломатическим каналам".

В прошлую пятницу премьер-министр Венгрии вызвал негативную реакцию лидеров ЕС, когда неожиданно отправился с визитом в Москву для переговоров с президентом России в рамках своей, как выразился сам Виктор Орбан, "мирной миссии 3.0".

Встреча с Владимиром Путиным последовала за поездкой в Украину, где венгерского лидера принимал тамошний президент Владимир Зеленский.

Московский вояж, состоявшийся через несколько дней после того, как Венгрия по ротации возглавила Евросовет, а также заявления Орбана от имени лидера председательствующей в высшем политическом органе ЕС касательно так называемой мирной миссии, привели Брюссель в ярость.

Президент Европейского совета Шарль Мишель съязвил в своём микроблоге, написав, что "поочерёдное председательство не даёт мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС".

Несколько дней спустя весь мир потрясли новости об ударе по крупнейшей детской больницы в Киеве. Анализ экспертов ООН показал, что жертвы (их не менее двух), десятки пострадавших (в том числе дети), разрушение здания - всё это следствие прямого попадания российской ракеты.

На вопрос о том, были ли уместны предложения Орбана Путину, учитывая злодеяния Кремля в Украине, Бока ответил: "Бомбардировки, это ужасно, это ужасно".

"Я думаю, что человеческие жертвы и ущерб, причинённый в этой войне (...), лишь подчёркивают важность миротворческой миссии премьер-министра Венгрии", - дополнил он.

Спорный "жест доброй воли" Орбана

В письме, адресованном Мишелю и лидерам ЕС, с которым ознакомилосьнемецкоеинформационное агентство DPA, Орбан попытался оправдать своё решение о визите в Москву.

Как указал венгерский премьер, Путин ожидает краха украинской стороны в ближайшие месяцы.

Бока сказал Euronews, что Виктор Орбан намеревался "выяснить, есть ли готовность" с обеих сторон к прекращению огня и оценить, как институты ЕС могут быть "полезны" в поиске путей урегулирования конфликта.

"Довольно много стран-членов считают, что наши стратегические цели могут быть достигнуты военными средствами на поле боя. Цель премьер-министра состояло в том, чтобы предоставить дополнительную информацию и разъяснения, которые могли бы способствовать этим дискуссиям", - пояснил министр, добавив, что Орбан конфиденциально проинформировал Мишеля и глав государств и правительств Евросоюза о результатах своей поездки.

Зеленский последовательно заявлял, что Украина не будет рассматривать вопрос о переговарах с Москвой до тех пор, пока российские войска не покинут украинскую территорию, включая Крым.

Как отметил наш собеседник, Будапешт считает, что Пекин может стать ключевым посредником в будущих мирных переговорах. И это - несмотря на то, что Китай помогает России обходить западные санкции, согласно многочисленным свидетельствам, поставляя для её военного сектора запрещённые компоненты.

По этой причине ЕС уже ввёл ограничительные меры в отношении ряда китайских компаний.

Брюссель наказывает Орбана?

По словам министра, Орбан готов изложить новоизбранным депутатам Европарламента свои приоритеты на период председательства в ЕС, для котрого венгерское правительство придумало лозунг "Сделаем Европу снова великой".

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Как заведено, лидер страны, ставшей председателем Европейского Совета, должен выступить на первом пленарном заседании ЕП. Но Орбана туда не пригласили. Инаугурационное заседание состоится в Страсбурге на следующей неделе.

Два источника, знакомые с этим вопросом, сообщили Euronews, что в выступлении Орьану отказали намеренно в связи недовольством, вызванным его встречей с Путиным и многочисленными попытками сорвать процесс оказания помощи Киеву.

Однако Бока отмахнулся от предположений о том, что Орбан был исключен по политическим мотивам. Венгерский министр пояснил, что на июль намечено только одно пленарное заседание, и выступление премьер-министра всего лишь отложили.

"Я бы не усмотрел в этом никакой политичесской подоплёки", - добавил он. "На первой сессии Европарламента проходят голосования и назначения, выборы председателя Комиссии, совершенно ясно, что у депутатов нет времени на всё".

"Я считаю, что это всего лишь вопрос планирования. Я, конечно, не верю, что Европарламент не заинтересован в совместной работе институтов во время председательства Венгрии".

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Полная версия интервью будет показана в программе Euronews "Глобальный диалог " уже скоро.