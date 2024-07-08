Армия РФ выпустила по Украине более 40 ракет различных типов, сообщил президент Владимир Зеленский. Под удар попали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Сообщается о многочисленных жертвах. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница.

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Российские войска запустили десятки баллистических и крылатых ракет по украинским городам, сообщили ВВС Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, в результате утренней атаки погибли около 20 человек, около полусотни – пострадали. Эти цифры могут меняться.

"Спасатели, полицейские, кинологи, взрывотехники, психологи – все наши службы с привлечением инженерной техники будут работать непрерывно, пока не завершат поисково-спасательные работы", – заявил глава ведомства.

Киев: известно уже о 9 погибших и 23 пострадавших

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Соломенском и Шевченковском районах, упомянув о фрагментах ракет, сбитых зенитными установками.

В Киеве число жертв массированной ракетной атаки РФ возросло до девяти, заявили в Офисе генпрокурора Украины. По меньшей мере 23 человека получили ранения.

По информации Киевской городской военной администрации (КГВА), к середине дня в столице вновь была объявлена воздушная тревога. В Киеве слышны звуки взрывов, сообщает Суспільне.

Зафиксировано попадание ракеты в одно из помещений крупнейшей в стране детской больницы "Охматдет". Из разрушенного корпуса эвакуируют пациентов. Многие дети проходили здесь процедуру диализа, уточнили в Минздраве. Это означает, что они были "привязаны" к аппаратам для очистки крови.

Пятерым пациентам потребовалась немедленная госпитализация в других медицинских учреждениях.

Больница повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы: и врачи, и обычные люди. Владимир Зеленский президент Украины

Другие пострадавшие регионы

Украинские ВВС заявляют о серии ракетных ударов по Днепропетровской и Донецкой областях.

В результате атаки по Днепру погиб человек. Известно о шести раненых, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Сергей Лысак.

В Кривом Роге предварительно 10 погибших, количество раненых возросло до 41 человека, заявил председатель Совета обороны города Александр Вилкул. На месте удара потушили пожар, продолжается разбор завалов.

По меньшей мере 3 человека были убиты в Покровске Донецкой области, по данным местных властей.

Россия обрушила свои ракеты на Украину накануне трёхдневного саммита НАТО в Вашингтоне, на котором союзники обсудят поддержку Киева на ближайшие месяцы, в частности, речь будет идти об усилении ПВО.