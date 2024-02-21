Представители стран ЕС в принципе договорились о 13-м пакете санкций в отношении России

By Euronews

В среду Европейский союз согласился наложить на Россию новый раунд санкций, которые впервые будут направлены против компаний материкового Китая, подозреваемых в том, что они помогают Кремлю заполучить запрещенные товары.

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Представители стран ЕС в принципе договорились о 13-м с февраля 2022 года пакете санкций в отношении России из-за агрессии против Украины. Этот пакет является одним из самых широких, инициированных Брюсселем. Он пройдет письменную процедуру и будет официально одобрен 24 февраля.

Ограничения направлены на борьбу с обходом санкций и будут задействованы против фирм по всему миру, обвиняемых в предоставлении России передовых технологий и военной продукции, производимой в ЕС.

В черный список также попали компании из Турции и Северной Кореи.

Ранее блок пытался наказать несколько организаций, базирующихся в материковом Китае, но жалобы чиновников Пекина и оговорки некоторых государств-членов помешали этому шагу. Все более тесные связи между Россией и Китаем в конечном итоге подтолкнули Брюссель дать этой идее вторую попытку.

По данным таможни правительства Китая, в 2023 году товарооборот между Россией и Поднебесной достиг рекордного уровня — более 240 миллиардов долларов (213 миллиардов евро). Эта цифра превысила установленную двумя странами цель в 200 миллиардов долларов.

Новый пакет санкций ЕС также нацелен на управляемые Россией учреждения, занимающиеся перевоспитанием детей, похищенных из Украины. Предполагаемые похищения послужили основанием для выдачи ордера на арест президента Владимира Путина Международным уголовным судом, который рассматривает это обвинение как военное преступление.

Утверждение пакета намеренно было приурочено ко второй годовщине войны в Украине. Процесс затормозила Венгрия, которая стремится предотвратить любые ограничения в отношении Росатома, российской ядерной монополии.

Росатом является основным подрядчиком расширения АЭС "Пакш", которая обеспечивает более 50% электроэнергии Венгрии.

Несмотря на небольшую заминку, штрафы были утверждены на три дня раньше добровольно установленного символического срока в ознаменование двух лет со дня вторжения России в Украину, в отличие от прошлого года, когда блок почти не пропустил этот рубеж.

Последний пакет был почти полностью сосредоточен на борьбе с уклонением от санкций – широко распространенным явлением, когда как только закрывается одна лазейка, появляется другая.

Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Сербия и Армения уже несколько месяцев находятся под пристальным вниманием ЕС, а специальный посланник Дэвид О'Салливан летает из одной страны в другую, пытаясь убедить эти правительства сделать больше. .

"Я думаю, что мы должны быть реалистами", - сказал О'Салливан Euronews в декабре. - Всегда будет какая-то степень обхода. На этом можно заработать".

В прошлом году ЕС представил инструмент против обхода, который позволяет блоку ограничивать определенные торговые потоки со странами в целом, а не с конкретными компаниями. Этот инструмент считается крайней мерой, и его активация зависит от единогласного одобрения государств-членов. Это барьер, который становится все труднее соблюдать.