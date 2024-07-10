Экс-постпред США в НАТО: Украина должна мобилизовать 18-летних

Украине, чтобы добиться успеха в войне, необходимо больше людских ресурсов на передовой. Об этом Euronews сказал бывший постпред США в НАТО Иво Даалдер. Он считает, что страна должна мобилизовать людей в возрасте от 18 лет.

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НАТО отмечает 75-летие альянса. Союзники заявляют, что столкнулись с крупнейшим кризисом безопасности на Западе со времен Второй мировой войны. На юбилейном саммите в Вашингтоне лидеры 32 стран НАТО должны утвердить инициативы, касающиеся усиления обороны всех членов альянса в свете угроз со стороны России, Китая, КНДР и Ирана. Также ожидаются заявления о выделении финансовой и военной помощи Украине.

По словам Иво Даалдера — бывшего постпреда США в НАТО, и альянс, и Украина должны сделать больше, чтобы положить конец войне.

Иво Даалдер, экс-постпред США в Совете НАТО:

"Что Украине необходимо сделать, так это мобилизовать людские ресурсы. Это война, которую ведут 40-летние. Ни одна другая война в истории не велась 40-летними. Пришло время Украине действительно серьезно поговорить о том, насколько важна для них эта война и успех в этой войне. Вы не можете сделать это только с 28, 29 и 30-летними, не говоря уже о 40-летних, что является средним возрастом людей на передовой. Вам нужно набрать 18-летних, вам нужно набрать 20-летних и вам нужно набрать 21-летних. Это то, на что опирается любая армия в остальном мире".

Шона Мюррей, Euronews:

"А как насчет, например, предположения Эммануэля Макрона о том, что, возможно, некоторые страны НАТО должны ввести войска в Украину?"

Иво Даалдер, экс-постпред США в Совете НАТО:

"Я думаю, что может наступить день, когда это будет необходимо. Но вы не сможете этого сделать, пока не мобилизуете своих 18-27-летних. Очень сложно просить мать или отца, мужа или жену, сестру или брата отправить своих сыновей, сестер и дочерей на войну, воевать в стране, которая не желает мобилизовать своих людей в возрасте до 25 лет. Поэтому украинцам предстоит сделать еще больше. Нет сомнений, что это часть решения. Вам нужно больше людей на передовой. Должно быть больше оружия. Необходимо положить конец оговоркам. Нам необходимо уделить приоритетное внимание обороне Украины, чего у нас нет, и это включает в себя Соединенные Штаты как часть этого процесса. Лишь недавно мы нашли все эти системы Patriot. Почему бы не сделать это шестью месяцами раньше? Этот саммит должен быть посвящен тому факту, что сейчас экзистенциальный момент не только для Украины, но и для НАТО. Для существования НАТО в следующем году и последующие годы. Украина должна преуспеть. Россия должна потерпеть неудачу в Украине.

Шона Мюррей, Euronews:

"Одно из посланий проходящего саммита касается единства внутри НАТО. Но есть премьер-министр Венгрии, который по ротации председательствует в Европейском совете, при этом посещает Москву и часто повторяет фразы Кремля о войне в Украине. Какое влияние это оказывает?"

Иво Даалдер, экс-постпред США в Совете НАТО:

"Орбан слишком незначителен, чтобы представлять реальную угрозу безопасности Запада. Он занимается этим уже два с лишним года. Ядумаю, единственное, что получилось из этого, — это то, что Орбан, должно быть, слушал Владимира Путина, который стоял рядом с ним на пресс-конференции. Путин сказал,что не будет прекращения огня, не будет конца этой войне, пока мы (РФ) не получим все территории, которые требуем. Я надеюсь, что одна из вещей, которую из всего этого вынес Виктор Орбан, - это понимание того, что зачинщик этой войны находится в Москве, а не в Брюсселе, не в Вашингтоне и уж точно не в Киеве, и, что если мы хотим закончить эту войну, то это нужно сделать, убедив Россию прекратить воевать".