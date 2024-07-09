Возможные политические сценарии после выборов во Франции

By Sophia Khatsenkova и AP

Предстоят напряженные переговоры по формированию нового правительства и назначению премьер-министра, который занимается внутренней политикой и делит власть с президентом.

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Франции грозит "подвешенный" парламент и возможный политический паралич после того, как ни один из альянсов не получил абсолютного большинства в 289 мест, необходимых для формирования правительства на воскресных выборах в законодательные органы.

На данный момент результаты показали, что левая коалиция "Новый народный фронт" получила чуть более 180 мест, центристская коалиция Макрона - 160, а ультраправая партия "Национальное объединение" - более 140.

На пост премьер-министра пока нет очевидного кандидата, и хотя президент Эммануэль Макрон может выдвинуть кандидатуру со своей стороны, ему все равно потребуется поддержка парламентского большинства.

Каковы же возможные политические сценарии для Франции?

Левая коалиция формирует правительство меньшинства

Левый альянс "Новый народный фронт" занял первое место по итогам воскресных выборов, что означает, что именно ему предстоит выдвинуть кандидатуру премьер-министра.

Однако левых раздирают разногласия, особенно после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Жан-Люк Меланшон и другие лидеры жесткой левой партии "Непокоренная Франция" подверглись резкой критике со стороны других более умеренных левых за их позицию в отношении конфликта.

Левые политики, обвиняющие Израиль в геноциде палестинцев, сталкиваются с обвинениями в антисемитизме, что они решительно отрицают.

Жан-Люк Меланшон Thomas Padilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Эрван Лекёр, социолог и эксперт по ультраправым, сказал Euronews: "Меленшон - одновременно влиятельная и вызывающая разногласия фигура, которая отталкивает многих избирателей, поэтому его выдвижение станет серьезной проблемой. Проблема левых и "зеленых" в том, что у них нет очевидного кандидата на пост премьер-министра, которого можно было бы выдвинуть. Многие левые говорят, что это может быть Меленшон, другие говорят, что это не может быть он".

Кроме того, правительство меньшинства с менее чем 289 местами означает, что левая коалиция будет вынуждена жить под постоянной угрозой вотума недоверия со стороны других партий.

Эммануэль Макрон создает коалицию для получения абсолютного большинства

Эммануэль Макрон мог бы попытаться создать хрупкую коалицию с умеренными представителями левых и правых партий. Но этот вариант кажется менее осуществимым после того, как лидеры нескольких партий высказались против создания определенных альянсов.

Макрон заявил, что не будет работать с леворадикальной партией "Непокоренная Франция", но он может протянуть руку помощи другим партиям "Нового народного фронта!: социалистам и "зеленым". Однако они могут отказаться ее принять.

Президент Франции Эммануэль Макрон Yara Nardi/AP

Бенжамен Морель, эксперт по французскому конституционному праву, говорит, что создание коалиции также может быть не в интересах многих партий.

"Мы находимся в ситуации относительного политического паралича, поэтому возможно создание хрупкой многопартийной коалиции, но с идеологической точки зрения между "зелеными" и консервативными республиканцами все еще существует значительная разница. Мы увидим множество мелких политических групп в парламенте, а учитывая перспективу новых выборов через год, это может привести к тому, что многие партии не будут оказывать реальных услуг другим", - сказал Морель в интервью Euronews.

Макрон назначает технократическое правительство, состоящее из неполитических фигур

Другим вариантом для президента Франции Эммануэля Макрона было бы назначение правительства технократов с министрами, не имеющими определенной политической принадлежности, которые занимались бы текущими делами.

Эта модель повторяет модель Италии, в которой с начала 1990-х годов сменилось четыре технократических правительства.

Технократическое правительство будет управлять повседневными делами, вести государственную отчетность и представлять страну на международном уровне.

Но некоторые эксперты считают, что это нежизнеспособный вариант.

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"Технократическое правительство всегда делает политический выбор. Возьмем, к примеру, бюджет - это политический выбор. В сентябре вступит в силу акт о финансах республики. Там будет выбор, на что выделить больше средств - на образование, правосудие или внешние сношения. Так что технократического правительства как такового не существует. Мы должны развеять эту иллюзию", - сказал Euronews Николя Тензер, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики.

Первая сессия Национального собрания состоится в четверг 18 июля.