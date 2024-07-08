Французские левые: "Европа может на нас рассчитывать"

В стане французских левых - ликование по поводу итогов выборов и перспективы получить в парламенте больше мест, чем конкуренты. Правда, многие беспокоятся, удержится ли их наскоро созданный альянс.

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Когда в переполненном офисе "зеленых" в Париже появились первые данные экзит-полов, участники кампании запрыгали от радости, плача и аплодируя результату, на который надеялись, но которого не ожидали.

Согласно прогнозам, левая коалиция "Нового народного фронта", членом которой стали "зеленые", получит парламенте больше мест, чем конкуренты. Неожиданный поворот с учетом прорыва в первом туре в, всего неделю назад, крайне правых из "Нацобъединения"!

Мы ждем перемен!

"Я могла бы сказать, что предчувствовала победу, но это не так. Мы вели избирательную кампанию с комком страха в животе, буквально каждый день встречая людей, очарованных программой "Национального объединения", - рассказала Euronews Сириэль Шателен, лидер "зеленых" в Национальном собрании.

Сириэль Шателен: "Мы боялись!" Euronews

Интрига в том, сможет ли наскоро созданный альянс левых провести сложные переговоры и наладить эффективный политический менеджмент. Напомним, что левая коалиция не получила абсолютного большинства, как не получили его и другие политические силы, и что будет дальше в парламенте и правительстве - неясно. "Наша радость не умаляет результатов "Нацобъединения", которые высоки", - призналась в интервью Euronews Анна Бикулулу, секретарь движения "Молодые экологи". - Мы очень рады, что на выборах была такая высокая явка, это символ того, что среди французов есть люди, желающие перевернуть страницу политики Макрона, желающие перемен". Она добавила, что дальнейшие этапы "не будут простыми" и что сторонам предстоят интенсивные переговоры.

Как удержать победу?

Лиза, 33-летняя жительница Парижа, работающая в сфере коммуникаций, признается, что, узнав о первых результатах экзит-полов, "почувствовала облегчение", так как видела "серьезный риск прорыва "Национального объединения". "В ближайшие дни мы увидим, сохранится ли альянс "Нового народного фронта", все ли его участники будут тверды и смогут выполнить свою программу", - добавила она, выразив обеспокоенность тем, что эта коалиция сложилась так быстро.

Другие избиратели этого фланга также волнуются, как пройдут переговоры по кандидатуре премьер-министра и смогут ли входящие в "Новый народный фронт" группы управлять страной, не распадаясь.

Думаю, все европейцы вправе с облегчением сказать, что могут рассчитывать на Францию, когда дело доходит до защиты демократии, свободы, борьбы с расизмом. Мы не поддались на призывы ультраправых". Орельен Сентуль, депутат.

Напомним, что предыдущий блок левых. "Новый экологический и социальный народный союз", распался в прошлом году из-за разногласий по поводу войны между Израилем и ХАМАС (партии, напомним, выставляли отдельные списки на европейских выборах).

Партийные лидеры и члены парламента от партии La France Insoumise (LFI), входящией в левую коалицию. AP Photo

Антуанетта Гуль, член Сената, в интервью Euronews заявила, что президент Франции, призывая к внеочередным выборам, "явно рассчитывал" на неспособность левого крыла объединиться.С ней согласен Орельен Сентуль, депутат от "Непокоренной Франции". Комментируя итоги выборов, он заявил о европейском измерении победы французских левых: "Думаю, все европейцы вправе с облегчением сказать, что могут рассчитывать на Францию, когда дело доходит до защиты демократии, свободы, борьбы с расизмом. Мы не поддались на призывы ультраправых".

Юнус Омаржи, депутат Европарламента от той же партии, рассказал Euronews, что многие его коллеги в Брюсселе в личной переписке выразили радость по поводу итогов выборов. "Это большое облегчение, ведь выиграй во Франции ультраправые, это была бы уже не та Европа", - заявил он.