Франция: левые "готовы править" без абсолютного большинства. Премьер-министр подаёт в отставку

Расчёты левых лидеров, забывших о "братоубийственных" войнах на время короткой избирательной кампании, оправдались: "Новый народным фронт" стал главной силой в Национальном собрании. Президент Макрон может пустить их во власть или попытаться найти альтернативное большинство.

РЕКЛАМА

От одного относительного большинства к другому – но не тому, на которое ставили многие. Вопреки опросам, "Новый народный фронт", коалиция левых партий, спешно созданная после роспуска нижней палаты французского парламента, празднует неожиданную победу по итогам воскресного голосования.

При этом до формирования левого правительства ещё далеко : согласно окончательным результатам, альянс получает 182 кресла в Национальном собрании, до абсолютного большинства нужна ещё сотня мандатов.

Центристский блок сторонников президента Эммануэля Макрона "Вместе за Республику" на удивление устоял и даже вырвался на второе место (168 мест), что не отменяет того факта, что макронисты лишаются значительного влияния в законодательном органе.

Ликование сторонников "Нового народного фронта" после объявления первых результатов в прямом эфире.

Ультраправое "Национальное объединение", победитель первого тура и фаворит гонки, довольствуется третьим местом (143 депутата). При этом партия Марин Ле Пен и Жордана Барделлы увеличивает своё представительство в нижней палате нового созыва на несколько десятков депутатов. Это исторический результат для французских националистов.

Лидер "Непокоренной Франции", крупнейшей партии в победившей коалиции, заявил, что левые готовы править декретами, призвав президента назначить премьером представителя "Нового народного фронта".

Президент должен принять поражение и не пытаться как-то переиграть сложившуюся ситуацию. Премьер-министр должен уйти в отставку. Он правил, не запрашивая доверия у Национального собрания. Он только что провёл кампанию, которую его лагерь проиграл. Избиратели вынесли ему массовый вотум "народного недоверия". Жан-Люк Меленшон основатель партии "Непокорённая Франция"

Лидер "Нацобъединения" Жордан Барделла осудил "пакт бесчестия", помешавший его партии прийти к власти, имея ввиду тактическое голосование левых и центристов и снятие кандидатур в пользу друг друга перед вторым туром.

"Лишение миллионов французов возможности увидеть, как их идеи воплощаются в жизнь, не может быть приемлемым сценарием будущего страны, – заявил своим сторонникам 28-летний экс-кандидат в премьеры.

"Сознательно взяв на себя ответственность за паралич наших институтов, Эммануэль Макрон подтолкнул страну к неопределённости и нестабильности", – добавил евродепутат.

Обстановка на севере Парижа, где традиционно сильны позиции левых.

Премьер-министр Габриэль Атталь объявил, что подаст заявление об отставке Эммануэлю Макрону в понедельник. При этом он добавил, что будет "исполнять свои обязанности столько, сколько потребует долг", имея в виду Олимпийские игры, которые откроются 26 июля.

Пятая республика вступает в период турбулентности. Для Франции не ново, когда президент и премьер представляют разные политические силы, но отсутствие уверенного большинства у какой-либо партии не имеет прецедентов.

У Макрона есть несколько вариантов, включая формирование технического кабинета и перевыборы через год или, к примеру, коалиционные переговоры – по немецкому сценарию – с умеренными левыми и правыми.

Фейерверки на площади Республики в Париже. AP Photo/Louise Delmotte

В Елисейском дворце сообщили, что дождутся, когда будут созданы новые парламентские фракции и определится окончательный расклад сил, прежде чем принимать "необходимые решения".

Из Парижа передаёт София Хаценкова: "Несмотря на неожиданное третье место "Национального объединения" во втором туре парламентских выборов во Франции, лидеры партии отказываются считать это поражением. Как говорит Марин Ле Пен, исторический лидер ультраправых, – это лишь "отложенная" победа. По её словам, у "Нацобъединения" есть все шансы на успех на предстоящих в 2027 году президентских выборах".