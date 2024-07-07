В Литву из Нидерландов доставлена система ПВО Patriot

By Euronews

Литовские политики и военные говорят, что развертывание системы ПВО Patriot в стране является "первым шагом" в реализации решения НАТО, принятого на Вильнюсском саммите в прошлом году по поводу ротационной модели противовоздушной обороны в Балтии

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Зенитный ракетный комплекс дальнего радиуса действия Patriot доставлен в Литву из Нидерландов для участия в учениях Baltic Connection. Об этом сообщило командование армии этой балтийской страны.

"Ракетный комплекс Patriot доставлен в Клайпедский государственный морской порт", - говорится в сообщении.

Из Клайпеды эта военная техника будет переброшена в Шяуляй. На время учений, как отметило командование, Patriot будет дислоцирован на находящейся в этом городе авиабазе ВВС Литвы Зокняй, откуда истребители стран НАТО по ротации несут дежурство в воздушном пространстве стран Балтии.

Учения Baltic Connection пройдут с 7 июля по 19 июля. В них примут участие батальон ПВО ВВС Литвы с ракетными системами залпового огня NASAMS, самолеты ВВС Литвы, система Patriot из Нидерландов, истребители ВВС Испании и Португалии, базирующиеся на авиабазе Зокняй.

Сценарием учений предусмотрены передислокация участников, их сбор в установленном месте, отработка методов единого командования, а также идентификация самолетов вероятного противника.