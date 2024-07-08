Лидеры стран НАТО собираются на юбилейный саммит в Вашингтоне

By Euronews

Позиции некоторых ключевых европейских игроков ослабли после неудач на выборах на фоне роста популистских настроений.

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В Вашингтоне идёт подготовка к саммиту НАТО, посвящённому 75-летию крупнейшей на планете военной организации.

Лидеры 32 стран-членов альянса соберутся в столице США с 9 по 11 июля. Как сообщают СМИ, Эммануэль Макрон предупредил, что приедет на день позже, дома он задержался из-за политической ситуации, возникшей после второго тура парламентских выборов.

Один из главных вопросов на повестке – дальнейшая поддержка Украины, в частности, усиление ПВО воюющей страны.

Попытки россиян наступать в Донбассе, электоральные неудачи, недавно постигшие руководство Франции и Германии, и, напротив, успехи популистов, скептично настроенных к ЕС и НАТО, а также перспектива возвращения Дональда Трампа, обещавшего остановить войну за сутки, вероятно, на условиях Кремля – всё это вызывает беспокойство у участников юбилейного саммита.

За несколько дней до старта мероприятия антинатовские и пропалестинские демонстранты провели акцию протеста у Белого дома.