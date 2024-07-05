By Angela Skujins и AP

В ближайшие 24 часа будут назначены новые министры, и направление деятельности нового правительства станет более понятным.

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"Перемены начинаются сейчас", - пообещал сторонникам лидер лейбористов сэр Кейр Стармер, когда в пятницу в Лондоне забрезжил рассвет.

И после встречи с королем Карлом III 61-летний Стармер официально стал премьер-министром и может сформировать правительство большинства.

В 650-местной Палате общин, где еще не определились только два места, лейбористы получили внушительное большинство в 412 мест, получив 211 мандатов.

У правой консервативной партии бывшего правительства теперь только 121 место - потеря 250 мест, а у центристской либерально-демократической партии - 71 место, что на 63 места больше.

Уходящий премьер-министр Риши Сунак заявил сторонникам в своем избирательном округе Ричмонд и Норталлертон, где он был переизбран членом парламента, что он возьмет на себя бремя исторического поражения своей партии.

Затем Сунак вернулся на Даунинг-стрит, 10, которая с 1735 года служит одновременно и домом, и офисом британских премьер-министров. Из всех политических адресов мира более знаменит, пожалуй, только Белый дом в США.

В своей заключительной речи в качестве премьер-министра Сунак сказал, что для него большая честь возглавлять "лучшую страну в мире", и отметил, что британский народ "вынес отрезвляющий вердикт".

Затем он посетил Букингемский дворец, где официально представил свою отставку королю Карлу III, что является исторической формальностью, поскольку, хотя король и является главой государства, он не имеет реальной власти в политических процессах Великобритании.

Несмотря на это, король по-прежнему проводит еженедельные встречи с премьер-министром для обсуждения государственных вопросов. Хотя монарх политически нейтрален, он все же имеет право "советовать и предупреждать" премьер-министра, если считает это необходимым.

По давней традиции монарх попросил Стармера сформировать новое правительство.

И вскоре после этого Стармер впервые вошел на Даунинг-стрит, 10, чтобы начать формировать свое правительство.

Король покажется на публике в конце этого месяца на государственной церемонии открытия парламента. После этого на совместном заседании Палаты лордов и Палаты общин он произнесет речь, написанную для него новым правительством, в которой изложит свою законодательную программу.

'Национальное обновление'

Стармер заявил, что его политические амбиции на ближайшие пять лет будут направлены на то, чтобы "страна была на первом месте, а партия - на втором", и что правительство сосредоточится на "национальном обновлении".

"Мы должны вернуть политику на службу обществу", - сказал он.

В Манифесте лейбористов, документе, определяющем политические приоритеты партии, перечислены пять целей политической группы. Среди них - запуск экономического роста, развитие экологически чистой энергетики, снижение уровня насильственной преступности, реформа образования, а также улучшение и инвестирование в "больную" Национальную службу здравоохранения.

Впервые за 14 лет Лейбористская партия может определять политическую повестку дня - но перед ней и Стармером стоят огромные задачи. Бывший барристер и директор Государственной прокуратуры противостоит нации, нетерпеливо ожидающей перемен, на фоне мрачных экономических условий, растущего недоверия к государственным институтам и разрушающейся социальной сети.

Лейбористка Рейчел Ривз, которая станет первой женщиной-министром финансов Великобритании, заявила, что не питает иллюзий по поводу масштабов стоящей перед ней задачи. "Тяжесть наследства, доставшегося от консерваторов, поистине ужасна", - сказала она журналистам.

Ривз отметила, что долговое бремя Великобритании составляет 100 % национального дохода страны, а налоговое бремя находится на 70-летнем максимуме. По ее словам, она "не может обещать, что все сразу изменится к лучшему", но главной задачей нового лейбористского правительства будет запуск экономического роста.

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Несмотря на это, Ананд Менон, профессор европейской политики и иностранных дел в Королевском колледже Лондона, считает, что британских избирателей должна успокоить относительная стабильность нового правительства.

По ее словам, избиратели должны быть воодушевлены тем, что "министры останутся у власти на довольно длительный срок, а правительство сможет думать не только о краткосрочных, но и о среднесрочных целях".

Первый день работы парламента запланирован на следующий вторник. Открытие законодательного органа и выступление короля состоятся в среду, 17 июля.