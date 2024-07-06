Кир Стармер представил новый кабинет министров Великобритании

By Euronews

Новым главой британского МИДа стал Дэвид Лэмми, пост министра обороны занял Джон Хили, а Иветт Купер возглавила МВД

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил новый кабинет министров после победы Лейбористской партии на парламентских выборах.

Так, министром иностранных дел стал Дэвид Лэмми, пост министра обороны занял Джон Хили, министром финансов назначена Рейчел Ривс, а Иветт Купер стала главой МВД. Лорд-канцлером, министром юстиции стала Шабана Махмуд, министром здравоохранения и социальных дел - Уэз Стритинг, министром по вопросам труда и пенсий - Лиз Кэндалл, министром по делам бизнеса и торговли - Джонатан Рейнолдс, министром образования - Бриджет Филлипсон, министром транспорта - Луиз Хейг.

Эд Милибэнд, который с 2010 по 2015 год возглавлял Лейбористскую партию, занял пост министра энергетики и углеродной нейтральности. Пост министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития занял Стив Рид, министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта - Лиза Нэнди, министра по делам науки, инноваций и технологий - Питер Кайл.

Хилари Бенн стал в новом правительстве министром по делам Северной Ирландии, Иэн Мюррей - по делам Шотландии, Джо Стивенс - по делам Уэльса.

Стармер занял должность главы правительства по итогам парламентских выборов, которые прошли 4 июля. Лейбористская партия под его руководством получила необходимое для формирования нового правительства большинство.