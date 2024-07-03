«Кампания ещё не закончена»

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Аналитики ожидают сравнительно низкую явку
Аналитики ожидают сравнительно низкую явку Авторское право Kin Cheung/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Kin Cheung/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Накануне дня выборов политики призывают своих сторонников обязательно отдать голос

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Накануне парламентских выборов две крупнейшие политические партии Великобритании представляют свои послания избирателям. Лейбористская партия, по опросам, имеет все шансы на победу; тем не менее, её лидер призвал своих сторонников не расслабляться и не игнорировать необходимость отдать свой голос.

Кир Стармер, Лейбористская партия:

«Забудьте об опросах. Вы же знаете, что в таких округах, как этот, каждый голос имеет значение. Вплоть до 10 часов вечера четверга мы должны доказывать, что если необходимы перемены, за них нужно голосовать».

Лидер консерваторов, действующий глава правительства Риши Сунак, также говорит о том, что не стоит опускать руки и заранее верить опросам общественного мнения.

Риши Сунак, премьер-министр Великобритании:

«Нужно добиться того, чтобы проголосовал каждый, ведь это очень важные выборы. Некоторые хотят нам внушить, что всё уже предрешено, но каждый голос имеет значение».

Британцам предстоит избрать 650 депутатов Палаты общин и, следовательно, новое правительство. Политологи предсказывают уверенную победу лейбористов и окончание 14-летнего правления консерваторов.

В числе районов, где разворачивается наиболее упорная политическая битва — так называемая «Красная стена», небогатые промышленные районы центра и севера Англии, где традиционно сильны были лейбористы; лишь пять лет назад консерваторы потеснили их там, но теперь социалисты вполне могут вернуться на волне недовольства политикой тори.

При этом опросы показывают, что рост правого популизма в Европе затронул и Великобританию: реформистская партия Найджела Фараджа, активиста эпохи «брексита», может занять третье или даже второе место, обойдя консерваторов.

Аналитики отмечают сильнейшее стремление британцев к переменам, в первую очередь в экономическом плане, и предсказывают смену политического ландшафта, но в то же время обеспокоены прогнозами сравнительно низкой явки.

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