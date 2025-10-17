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Всемирный день продовольствия: папа Лев XIV принял участие в церемонии в Риме

Папа Римский Лев XIV во время церемонии в честь Всемирного дня продовольствия
Папа Римский Лев XIV во время церемонии в честь Всемирного дня продовольствия Авторское право  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved AP Photo/Alessandra Tarantino
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Giorgia Orlandi
Опубликовано
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Понтифик и мировые лидеры собрались в четверг в Риме на церемонию по случаю Всемирного дня продовольствия и 80-летия Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Папа римский и мировые лидеры собрались в четверг в Риме на памятную церемонию по случаю Всемирного дня продовольствия, во время которой также отмечалось 80-летие Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. В своей речи - в основном на испанском языке - папа Лев XIV призвал международное сообщество не дистанцироваться от борьбы с глобальным голодом, заявив, что неспособность её решить станет "коллективным провалом".

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Сегодня мы больше не можем обманывать себя, думая, что последствия наших неудач сказываются только на тех, кто скрыт от глаз. Голодные лица многих страдальцев бросают нам вызов и призывают пересмотреть наш образ жизни, наши приоритеты и общий образ жизни в современном мире. /.../ Нынешние сценарии конфликтов привели к возобновлению использования продовольствия в качестве оружия войны, что противоречит всей работе по повышению осведомленности, проводимой ФАО в течение последних восьми десятилетий.
Лев XIV
папа римский

В условиях растущих проблем и недавнего сокращения американской помощи досижение цели "нулевого уровня голода" на планете становится все более трудным.

Кавех Захеди, директор ФАО по вопросам изменения климата, биоразнообразия и окружающей среды говорит:

"В мире существует множество кризисов, которые фактически подрывают наше стремление к нулевому голоду. По нашим данным, около 700 миллионов человек по-прежнему живут впроголодь. Так что, в некотором смысле, сегодняшний день - это праздник, но это также день для размышлений, для воспоминаний и для того, чтобы удвоить наши усилия по достижению нулевого уровня голода".

Джорджа Орланди, Euronews:

"Присутствие здесь сегодня папы Льва и многих высокопоставленных институциональных деятелей, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони и нескольких послов ФАО, подчеркивает, что даже спустя 80 лет роль организации в борьбе с голодом, обеспечении продовольственной безопасности и поддержке пострадавших от кризиса стран остается такой же важной и актуальной, как и прежде".

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