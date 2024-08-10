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Судан: наводнения и проливные дожди заставили людей искать нового убежища

жители Судана бегут от наводнения
жители Судана бегут от наводнения Авторское право Samira Hassan/AP
Авторское право Samira Hassan/AP
By Euronews
Опубликовано
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Военный конфликт, голод и наводнения - ООН бьет тревогу и призывает к срочной помощи Судану

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Сильные наводнения заставили людей, уже покинувших свои дома из-за гражданской войны, искать убежища в других районах. Это серьезно усугубляет и без того тяжелое положение населения в Судане.

По данным ООН, за последние две недели более 11 тысяч человек, включая беженцев и местных жителей, были вынуждены спасаться от проливных дождей и наводнения.

Ранее из-за военного конфликта урожай зерновых в Судане упал на 40%. В апреле представители Продовольственной программы ООН призывали международное сообщество срочно оказать Судану широкомасштабную сельскохозяйственную помощь.

За год гражданской войны почти 18 млн жителей Судана столкнулись с голодом и нехваткой продуктов питания. Специалисты еще весной предуппреждали, что ситуация может усугубиться до стадии катастрофического отсутствия продовольственной безопасности. В наибольшей степени пострадало население тех областей, где конфликт носит более интенсивный характер, включая регион Дарфур, провинции Кордофан и провинцию Хартум. Нынешние наводнения добавили к прогнозу отягчающие обстоятельства.

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