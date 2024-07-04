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Выборы во Франции: Самопожертвование левых ради того, чтобы не прошли ультраправые

Избирательный участок во Франции с плакатами кандидатов
Избирательный участок во Франции с плакатами кандидатов Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Amandine Hess
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От участия во втором туре отказались 224 кандидата, набравших более 12,5% голосов

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Продолжать участие в выборах или у перекрыть дорогу ультраправым? Такова дилемма кандидатов, занявшие третьи места.

В северном городе Туркуэн представитель "Нового народного фронта" левых сил сошла с дистанции, чтобы дать больше шансов стороннику Эммануэля Макрона и министру внутренних дел Жеральду Дарманену. Выиграв с небольшим перевесом в первом туре и набрав 36% голосов, Лесли Мортрё надеется использовать их против своего бывшего ультраправого соперника из "Национального объединения" и за представителя власти. Член партии "Непокорённая франция" и представила программу, которой теперь она не сможет выполнить:

"Я долго колебалась прежде чем принять непростое, но нужное решение. Жеральд Дарманен не такой ярый макронист, как многие другие. Несмотря на это, мне трудно смотреть моим избирателям в глаза. Но я сделала все, чтобы предотвратить укрепление позиций "Национального объединения"."

Самопожертвование левого кандидата приветствовал руководитель ячейки социалистической партии в Туркуэне Али Лаазауи:

"Это последовательное решение, которое соответствует не только национальным рекомендациям, но и убеждениям левого электората, который всегда в своей истории вставал на пути "Национального объединения"."

На улицах города избиратели выражают смешанные чувства и мнения по поводу приближающегося второго тура:

"Если левые будут бороться за самих себя, то пропустят вперед "Национальное объединение". Так что лучше голосовать за Дарманена".

"В первом туре я голосовал за левых, чтобы заблокировать «Национальное объединение». Во втором туре я не решаюсь поддержать Дарманена, потому что ему вряд ли удастся помешать "Национальному объединению». Но я все равно учту все их программы".

«Национальное объединение» нагнало на многих страх. Люди не только боятся, но и пытаются защититься. Они мало что могут изменить. Победит большинство".

"Мы чувствуем себя частью политической группы, где все решения принимаются в узком кругу, а простые избиратели оказались вне игры. Честны ли эти маневры? Нам говорят, что это поможет заблокировать ультраправых. Но как долго мы будем их блокировать?"

Высокая явка в первом туре увеличила количество возможных "треугольников". Это конфигурации, в которой три кандидата, набравшие более 12,5% голосов, проходят во второй тур. Но теперь из 306 возможных "треугольников" остаётся только 89. 224 квалифицированных кандидата отказались от участия во втором туре, чтобы избежать раскола среди тех, кто выступает против ультраправых. Результаты выборов во Франции станут известны 7 июля.

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