Реакция Италии на результаты выборов во Франции

Что думают итальянцы о результатах французских выборах? Одни выражают удовлетворение тем, что ультраправым не удалось набрать абсолютного большинства в парламенте, другие считают, что говорить об их поражении - это слишком упрощённо.

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Италия в своей оценке второго тура выборов во Франции разделилась. Главные силы оппозиции приветствовали результат. На правом фланге, как это уже произошло после первого тура голосования, первым отреагировал лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, заявивший, что объявленная Макроном мобилизация не сработала, и твёрдого большинства ему добиться не удалось.

Премьер-министр Дждорджа Мелони из Вашингтона, куда она отправилась на саммит НАТО, заявила:

"Я думаю, что интерпретировать результаты как поражение Национального объединения немного упрощённо, потому что, если посмотреть на то, произошло во Франции, правда в том, что никто не может праздновать победу. (...) Было три коалиции: ни одна из трех не одержала победу, ни одна из трех не способна управлять в одиночку. (...) Мы увидим формирование правительства, которое будет непростым. По личному опыту могу сказать, что легче управлять, когда вы вместе, потому что вы разделяете идеи, чем когда у вас общий враг".

По мнению Николетты Пироцци, руководителя программы ЕС в IAI (Istituto Affari Internazionali), у Мелони есть причины приветствовать результат:

"Поражение Ле Пен не обязательно плохо для Мелони, - сказала Пироцци. - При нынешних обстоятельствах, если бы Ле Пен победила, это вынудило бы Мелони выйти на вторую позицию среди правых политических сил в Европе. После новостей о том, что и Национальное объединение и "Лига" присоединяются к группе Орбана "Патриоты Европы", Мелони может представлять более склонную к сотрудничеству сторону правого блока, если хотите, которая может заключить сделку с новой Еврокомиссией, возглавляемой Урсулой фон дер Ляйен".

Резулаты прошедших французских выборов широко обсуждали и на улицах Рима. Некоторые итальянцы считают, что им следует следует извлечь уроки из того, что произошло во Франции:

"Я очень доволен результатом, и я это предвидел. Правые партии должны перестать провозглашать победу до того, как одержат победу на самом деле".

"Приятно видеть, что во Франции молодое поколение мобилизовалось и пошли голосовать, чтобы изменить политическую ситуацию. Было бы здорово сделать то же самое здесь, в Италии, и побудить как молодых, так и пожилых людей пойти голосовать".

И пока занявшая первое место на выборах левая коалиция Франции пытается найти компромисс, аналитики говорят, что очевидный кризис лидерства Эммануэля Макрона будет иметь последствия как в Европе, так и в Италии.