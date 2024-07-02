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Французские ультраправые обещают править лишь абсолютным большинством

Марин Ле Пен, депутат РН от Па-де-Кале (переизбрана в первом туре), уходящий председатель группы РН в Национальном собрании
Марин Ле Пен, депутат РН от Па-де-Кале (переизбрана в первом туре), уходящий председатель группы РН в Национальном собрании Авторское право Louise Delmotte/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Louise Delmotte/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано Последние обновления
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Французские ультраправые обещают войти в правительство лишь в том случае, если по итогам всеобщих выборов составят большинство в паламенте страны. Центристы и левые мобилизуются, чтобы не допустить их к власти.

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Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен заявила, что Национальное объединение под председательством Жордана Барделла возьмет на себя бразды правления лишь в том случае, если получит абсолютное большинство в парламенте.

28-летний кандидат на пост премьер-министра Жордан Барделла и его крайне правая партия укрепили свои позиции благодаря успеху в первом туре выборов в законодательные органы Франции в минувшие выходные, а последнее решающее голосование пройдёт в это воскресенье.

Марин Ле Пен, основатель партии Национальное объединение:

"Очевидно, что мы не можем согласиться войти в правительство, если мы не сможем действовать. Наши избиратели просят нас изменить проводимую политику. Если мы не сможем изменить ее и согласимся войти в правительство, просто сидеть в кресле министра, не имея возможности действовать, я думаю, что это было бы худшим предательством наших избирателей".

Центристская партия президента Франции Эммануэля Макрона и поспешно объединенная левая коалиция маневрируют, чтобы не дать Национальному объединению получить абсолютное большинство в парламенте. .

Несмотря на традиционную сплочённость французов против крайне правых, Барделла может извлечь выгоду из общественного недовольства Макроном.

Сесиль Алдуи, преподаватель Стэнфордского университета:

"Недостаток его (Барделла) опыта и даже компетентности должен стать сдерживающим фактором для избирателей. Кажется, сейчас существует такая огромная ненависть к Эммануэлю Макрону и его политике, что избиратели думают, что есть шанс изменить это, по-настоящему потрясти систему, и люди, которые недовольны нынешней политикой в том виде, в которм она проводилась, думают: "Ну, мы этого не пробовали".

Около 200 кандидатов от других партий снялись со второго тура, чтобы не оттягивать голоса и повысить шансы тех, кто сможет составить реальную конкуренцию ультрапрвым. Если это удастся, то путь Национального объединения к власти ещё может быть перекрыт в эти выходные.

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