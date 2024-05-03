Премьер-министр Италии Мелони хочет повторить на выборах в ЕС успех своей партии "Братья Италии"

By Euronews

Глава правительства Италии Джорджа Мелони хочет повторить на выборах в ЕС успех своей партии "Братья Италии" и создать в Европарламенте большинство, объединяющее правых и ультраправых.

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Конференция ультраправой партии "Братья Италии" в Пескаре стала знаковым моментом в преддверии европейских выборов. Июньское голосование обернется проверкой на прочность лидерства Джорджи Мелони. Глава правительства Италии и лидер "Братьев" заявила, что ее цель - повторить в Европе итальянский сценарий. А именно, создать в Европарламенте новое большинство, объединяющее правых и ультраправых. Глава фракции "Европейских консерваторов и реформистов" пояснил слова Мелони.

Никола Прокаччини, "Европейские консерваторы и реформисты":"Мелони ссылается на точки соприкосновения, которые есть у "Европейских консерваторов и реформистов" и "Европейской народной партии". Они могут быть двумя основными силами. Тогда некоторые депутаты от крайне правой группы "Идентичность и демократия" вместе с рядом депутатов от группы "Обновляя Европу" - центристов - могут составить число, необходимое для достижения большинства, чтобы голосовать за конкретные меры".

Найти общий язык с другими политическими силами возможно, и такое в прошлом уже случалось в прошлом, объясняет Прокаччини.

Никола Прокаччини, "Европейские консерваторы и реформисты":"Большинство или меньшинство определяется голосованием. Я верю, что баланс в следующем Европарламенте сместится вправо. Однако это не будет работать так же, как в случае с национальными правительствами. ЕНП и большая часть "Обновляя Европу" голосуют вместе с ЕКР, партией "Право и справедливость", с Орбаном и т. д. Это происходит уже сегодня не потому, что есть договоренность, а из-за близости позиций по тому или иному вопросу, по которому идет голосование. Я думаю, такой способ голосования будет более частым в следующем созыве ЕП".

На конференции речь шла и о том, что цитата левых нужно отправить оппозицию.

Сара Келани, партия "Братья Италии":"Мы дадим ЕНП возможность разорвать связи, которые она выстроила с социалистами и "зелеными", в общем в Европе задуют консервативные ветра".

Решающее значение будут иметь результаты выборов.

Франческо Джубилеи, политический аналитик:"Цифры будут иметь решающее значение. Сейчас ведутся дебаты о кандидатах на роль председателя Еврокомиссии, председателя Совета ЕС, и о возможных альянсах. Но мы знаем, что коалиции будут создаваться только после подведения итогов выборов, не раньше. Это же касается и основных назначений".

Конференция в Пескаре дала официальный старт предвыборной кампании "Братьев Италии". Насколько она окажется успешной, покажут результаты выборов.