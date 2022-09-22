Джузеппе Конте: из беспартийных — в лидеры "5 звёзд"

Юрист Джузеппе Конте оказался на политической сцене неожиданно для многих.

В марте 2018-го по итогам парламентских выборов о формировании правительства сумели договориться "Движение 5 звёзд" и "Лига Севера". В качестве компромисса лидеры партий решили не выдвигать свои кандидатуры на пост премьера, а позвали нейтрального, тогда ещё беспартийного Конте.

Распределение портфелей не обошлось без проблем, и лишь 1-го июня 2018-го Джузеппе Конте официально возглавил кабинет, который многие журналисты назвали "первым популистским правительством в Западной Европе".

За рубежом кабинет был больше известен из-за действий главы МВД Маттео Сальвини, который сразу же взял курс на резкое ужесточение отношения к нелегальным мигрантам.

Именно конфликт между Конте и Сальвини привёл к распаду его первого кабинета, в августе 2019-го. Но итальянский парламент выразил твёрдое доверие Джузеппе Конте как премьеру, и в сентябре он возглавил новое правительство, уже без Сальвини и его "Лиги".

Меньше чем через полгода Италия оказалась первой европейской страной, серьёзно пострадавшей от коронавируса, и Конте, в числе первых европейских лидеров принимал решения о жёстком карантине и изоляции.

План восстановления после пандемии, в январе 2021-го года, вызвал несогласие союзников по коалиции; несмотря на то, что депутаты вновь выразили доверие Конте, он объявил об отставке.

В августе прошлого года Джузеппе Конте был почти единогласно избран новым лидером "Движения 5 звёзд", и именно в этом качестве он участвует в новых выборах.