Местные выборы в Болгарии: аналитики прочат большое число нарушений

Накануне ЦИК Болгарии отменил машинный подсчёт голосов: органы госбезопасности предупредили, что результаты выборов могут сфальсифицировать с его помощью.

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6 миллионов болгарских избирателей приглашены на избирательные участки, чтобы проголосовать в первом туре муниципальных выборов. За места мэров и депутатов городских советов борются 58 партий и 9 коалиций.

Для победы нужно набрать больше 50% голосов, в противном случае будет назначен второй тур.

По данным опросов, явка, как ожидается, будет на уровне 45%.

Фаворитами считается правящая в коалиции с СДС и либеральным блоком партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ). Ей, как и в 2019 году, скорее всего достанется большинство мандатов. Интрига выборов заключается ещё в том, кто займёт депутатские кресла и кресло мэра в столице Софии. Там кандидату от ГЕРБ дышат в спину и кандидат от социалистов, и от демократов.

Эта кампания ознаменована также спорным решением об отмене машинного подсчёта голосов. Центризбирком принял его в последнюю минуту, ссылаясь на доклад агентстсва госбезопасности, в котором говорилось, что замглавы министерства электронного управления скопировал цифровой код-ключ, предназначенный для защиты устройств подсчёта голосов от несанкционированного доступа. А значит, результаты могут быть сфальсифицированы.

Выборы в Болгарии часто проходят с большим количеством нарушений. Эти - не станут исключением, прочат аналитики. По их мнению, стоит ожидать большого числа случаев подкупа голосов и вбросов бюллетеней. Согласно недавнему опросу Gallup International, 11,4% представителей болгарского электората склонны к тому, чтобы продать свой голос.