Выборы во Франции: сюрпризы, которых ждали

Вот некоторые итоги внеочередных выборов во Франции.

РЕКЛАМА

Менее чем за месяц правящая центристская коалиция, возглавляемая президентом Франции Эммануэлем Макроном, потерпела поражение на выборах. В это воскресенье крайне правая коалиция "Национальное объединение" стала лидером первого тура внеочередных выборов, оставив блок Макрона лишь на третьем месте.

Решение президента распустить парламент и избрать новый комментаторы оценивали как маневр, направленный на получение абсолютного большинства, утерянного два года назад. Некоторые сочли это опасной авантюрой, в результате которой крайне правые впервые могут встать у руля.

Вот четыре главных вывода по итогам первого тура голосования.

Исторический крен вправо

"Национальное объединение" и его лидер, 28-летний Жордан Барделла, похоже, укрепили свои позиции в качестве главной политической силы страны: коалиция, возглавляемая "Национальным объединением", получила свыше 30% голосов по всей стране. Если этот результат удастся подтвердить во втором туре через неделю, то партия получит в парламенте нового созыва от 230 до 280 мест, то есть приблизится к абсолютному большинству.

В воскресенье Барделла пообещал быть "премьер-министром всего французского народа, уважающим оппозицию, открытым к диалогу и всегда заботящимся о единстве народа". Он уточнил, что второй тур станет "одним из решающих в истории Пятой республики".

Тара Варма, научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Brookings Institution, отметила в интервью Euronews, что "люди больше не стыдятся голосовать за "Национальное объединение": им не только не стыдно это делать, им уже не стыдно об этом говорить".

Люди больше не стыдятся голосовать за "Национальное объединение": им не только не стыдно это делать, им уже не стыдно об этом говорить". Тара Варма.

Второй проигрыш

Через три недели после тяжелого поражения на евровыборах центристская коалиция Макрона потерпела еще одну неудачу, получив в первом туре парламентских выборов третье место и лишь 21 % голосов. Это соответственно на 12 пунктов меньше, чем у крайне правых соперников и на 7 - чем у конкурентов из левого блока.

Около 300 кандидатов их стана Макрона все еще борются за место в Национальной Ассамблее. Если второй тур подтвердит тенденцию первого, центристская коалиция может потерять до 180 мест, сохранив лишь 70-100 депутатов.

Если ни один из альянсов не получит абсолютного большинства, Макрон теоретически может попытаться сформировать правящую коалицию, но это - задача не из простых.

Президент неоднократно отвергал идею сотрудничества с "Непокоренной Францией", крайне левой партией Жан-Люка Меланшоном. Макрон заявил, что если крайне правые или "Непокоренная Франция" придут к власти, это может привести к "гражданской войне".

Партии, которые Макрон мог бы попытаться объединить в более "умеренную" коалицию, включают социалистов и "зеленых" слева и республиканцев справа. Но пока неясно, наберут ли они сообща необходимые 289 мест.

Открытие второго фронта?

Через несколько минут после первых экзит-поллов, подтвердивших первое место крайне правых, левые политические лидеры начали призывать к созданию так называемого "Республиканского фронта", пообещав снять кандидатов, которые заняли третьи места, и так не дробить голоса.

Президент Макрон на избирательном участке, 30 июня, 2024. Yara Nardi, Pool via AP

"Ни один голос не должен достаться "Нацобъединению", - эмоционально заявил в воскресенье премьер-министр Габриэль Атталь.

По мнению Матиаса Бернара, специалиста по политической истории Франции, все решит композиция бюллетеней во втором туре. "Если каждый из трех блоков пойдет во второй тур в одиночку, то "Национальное объединение", скорее всего, получит абсолютное большинство. Если же возникнет некий "Республиканский фронт", это будет сложнее", - считает он.

Протесты в Париже в ответ на рывок крайне правых. Louise Delmotte/AP Photo

Высокая явка

Интерес к внеочередным выборам, объявленным Макроном, очень высок: несколько избирателей сказали Euronews, что разочарованы политикой президента и хотят перемен.

Явка избирателей, часто низкая во Франции, в этот раз оказалась впечатляющей. По данным Министерства внутренних дел, в первом туре выборов в законодательные органы 2017 и 2022 годов она не достигла 50%, а в первом туре этого голосования поднялась до 66,7 %.

Манон Обри, левый евродепутат, рассказала журналистам, что встретила много молодых избирателей, впервые шедших голосовать в Париже. "Эту мобилизацию, особенно в неблагополучных районах, следует приветствовать и усиливать", - отметила она.

Результаты первого тура вызвали протесты в разных частях Франции, где тысячи левых избирателей собрались на демонстрации против ультраправых.