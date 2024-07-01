Выборы во Франции: сюрпризы, которых ждали

Вот некоторые итоги внеочередных выборов во Франции.
Менее чем за месяц правящая центристская коалиция, возглавляемая президентом Франции Эммануэлем Макроном, потерпела поражение на выборах. В это воскресенье крайне правая коалиция "Национальное объединение" стала лидером первого тура внеочередных выборов, оставив блок Макрона лишь на третьем месте.
Решение президента распустить парламент и избрать новый комментаторы оценивали как маневр, направленный на получение абсолютного большинства, утерянного два года назад. Некоторые сочли это опасной авантюрой, в результате которой крайне правые впервые могут встать у руля.
Вот четыре главных вывода по итогам первого тура голосования.
Исторический крен вправо
"Национальное объединение" и его лидер, 28-летний Жордан Барделла, похоже, укрепили свои позиции в качестве главной политической силы страны: коалиция, возглавляемая "Национальным объединением", получила свыше 30% голосов по всей стране. Если этот результат удастся подтвердить во втором туре через неделю, то партия получит в парламенте нового созыва от 230 до 280 мест, то есть приблизится к абсолютному большинству.
В воскресенье Барделла пообещал быть "премьер-министром всего французского народа, уважающим оппозицию, открытым к диалогу и всегда заботящимся о единстве народа". Он уточнил, что второй тур станет "одним из решающих в истории Пятой республики".
Тара Варма, научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Brookings Institution, отметила в интервью Euronews, что "люди больше не стыдятся голосовать за "Национальное объединение": им не только не стыдно это делать, им уже не стыдно об этом говорить".
Второй проигрыш
Через три недели после тяжелого поражения на евровыборах центристская коалиция Макрона потерпела еще одну неудачу, получив в первом туре парламентских выборов третье место и лишь 21 % голосов. Это соответственно на 12 пунктов меньше, чем у крайне правых соперников и на 7 - чем у конкурентов из левого блока.
Около 300 кандидатов их стана Макрона все еще борются за место в Национальной Ассамблее. Если второй тур подтвердит тенденцию первого, центристская коалиция может потерять до 180 мест, сохранив лишь 70-100 депутатов.
Если ни один из альянсов не получит абсолютного большинства, Макрон теоретически может попытаться сформировать правящую коалицию, но это - задача не из простых.
Президент неоднократно отвергал идею сотрудничества с "Непокоренной Францией", крайне левой партией Жан-Люка Меланшоном. Макрон заявил, что если крайне правые или "Непокоренная Франция" придут к власти, это может привести к "гражданской войне".
Партии, которые Макрон мог бы попытаться объединить в более "умеренную" коалицию, включают социалистов и "зеленых" слева и республиканцев справа. Но пока неясно, наберут ли они сообща необходимые 289 мест.
Открытие второго фронта?
Через несколько минут после первых экзит-поллов, подтвердивших первое место крайне правых, левые политические лидеры начали призывать к созданию так называемого "Республиканского фронта", пообещав снять кандидатов, которые заняли третьи места, и так не дробить голоса.
"Ни один голос не должен достаться "Нацобъединению", - эмоционально заявил в воскресенье премьер-министр Габриэль Атталь.
По мнению Матиаса Бернара, специалиста по политической истории Франции, все решит композиция бюллетеней во втором туре. "Если каждый из трех блоков пойдет во второй тур в одиночку, то "Национальное объединение", скорее всего, получит абсолютное большинство. Если же возникнет некий "Республиканский фронт", это будет сложнее", - считает он.
Высокая явка
Интерес к внеочередным выборам, объявленным Макроном, очень высок: несколько избирателей сказали Euronews, что разочарованы политикой президента и хотят перемен.
Явка избирателей, часто низкая во Франции, в этот раз оказалась впечатляющей. По данным Министерства внутренних дел, в первом туре выборов в законодательные органы 2017 и 2022 годов она не достигла 50%, а в первом туре этого голосования поднялась до 66,7 %.
Манон Обри, левый евродепутат, рассказала журналистам, что встретила много молодых избирателей, впервые шедших голосовать в Париже. "Эту мобилизацию, особенно в неблагополучных районах, следует приветствовать и усиливать", - отметила она.
Результаты первого тура вызвали протесты в разных частях Франции, где тысячи левых избирателей собрались на демонстрации против ультраправых.