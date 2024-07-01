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Критики "Альтернативы для Германии": простых решений нет

Девушка с плакатом "Преподайте урок истории" на демонстрации против партийного съезда ультраправой "Альтерантивы для Германии" в Эссене, 29 июня 2024 г.
Девушка с плакатом "Преподайте урок истории" на демонстрации против партийного съезда ультраправой "Альтерантивы для Германии" в Эссене, 29 июня 2024 г. Авторское право Henning Kaiser/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Авторское право Henning Kaiser/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Euronews и AP, EBU
Опубликовано
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Тысячи манифестантов вышли на улицы немецкого Эссена, чтобы выразить протест против съезда ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в эти выходные. По их мнению, люди голосуют за ультраправых популистов, т.к. те предлагают простые решения, но в реальности они не работают.

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Тысячи манифестантов вышли на улицы немецкого Эссена в земле Северный Рейн-Вестфалия, чтобы выразить протест против съезда ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в эти выходные.

Делегаты съезда переизбрали руководство партии: Алис Вайдель (79,8% голосов) и Тино Хруппала (82,7%). Результат обоих оказался гораздо выше, чем на партийной конференции два года назад. Делегаты также проголосовали подавляющим большинством за сохранение модели двойного руководства.

Переизбранная сопредседатель "Альтернативы для Германии" заявила, что страна остро нуждается в политической встряске: "Германии нужен второй 1989 и 1990 год”.

По словам представителей AfD, с 2023 года число членов партии значительно выросло. Это подтвердили и результаты недавних выборов в Европарламент: "Альтернатива для Германии" стала второй, значительно опередив социал-демократов канцлера Олафа Шольца.

Я считаю, что все партии допустили ошибки, в том числе демократические партии. Но мы должны показать, что работаем вместе... Дело в том, что проблемы настолько сложны, когда речь заходит о миграции, изменении климата и бедности, что люди начинают верить, что есть простой ответ. Но в большинстве случаев ответы оказываются непростыми
Юлия Клевин
член городского совета Эссена от СДПГ

"Этот съезд вызвал столько споров, что городские власти попытались его отменить. Они хотели расторгнуть договор аренды здания, в котором проходило мероприятие, заявив, что опасаются совершения уголовных преступлений, таких как использование нацистских лозунгов. Но AfD подала в суд и выиграла", - передаёт с места событий корреспондент Euronews Кристина Йовановски.

Протесты достигли апогея, когда демонстранты попытались перекрыть дороги вокруг здания съезда и вступили в столкновения с полицией. В результате 11 полицейских получили ранения. С полудня субботы в митинге перед зданием Grugahalle в Эссене участвовали, по словам организаторов, 50 000 человек.

Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель и Тино Хрупалла были переизбраны на партийном съезде в Эссене, 29 июня 2024 г.
Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель и Тино Хрупалла были переизбраны на партийном съезде в Эссене, 29 июня 2024 г.Bernd von Jutrczenka/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Несмотря на то, что "Альтернатива для Германии" добилась успехов на выборах в Европарламент, её продолжают преследовать скандалы и уголовные обвинения. Организаторы протестов считают, что их демонстрации помогают изменить общественное мнение.

Те протесты, что мы организовали здесь, как и предыдущие, за последние полгода увенчались успехом. Именно для этого мы пришли сюда: убедить, что есть другие решения, кроме голосования за "Альтернативу для Германии". Эта партия предлагает краткосрочные решения, но не задумывается о проблемах, которые с ними связаны. Они предлагают простые решения, которые кажутся легкими в начале, но в долгосрочной перспективе они не работают
Линда Каструп
пресс-секретарь движения Gemeinsam laut

Следующие важные местные выборы состоятся в Германии в сентябре. Речь идёт о востоке страны - регионе, где традиционно пользуется благосклонностью AfG.

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