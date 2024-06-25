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Франция: волонтеры ННФ помогают бороться за голоса избирателей

Париж, Франция
Париж, Франция Авторское право Thibault Camus/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Thibault Camus/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Во Франции левая коалиция Новый народный фронт пытается привлечь избирателей с помощью новых волонтеров. До первого тура парламентских выборов остались считанные дни. Голосование состоится 30 июня.

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Во Франции до первого тура досрочных парламентских выборов остались считанные дни. На участки для голосования граждане республики отправятся в воскресенье 30 июня. По данным последних опросов, левая коалиция Новый народный фронт (ННФ) в рейтинге популярности занимает второе место после ультраправого Национального объединения.

В своей кампании ННФ полагается, в том числе на волонтеров, задача которых - привлечь избирателей. Среди добровольцев немало новичков.

Джаспал Де Оливейра-Гилл, активистка ННФ: "Каждый день к нам приходит много новых людей. Во время последней акции "От двери к двери", я была единственной, у кого был некоторый опыт. Со мной были только новые люди. Обычно мы объединяем в пары опытных и новых волонтеров дляознакомления и обучения.  На этот раз мы пришлось провести экспресс-тренинг и отправить их (новичков) на места. Вот так и учимся. Для всех все прошло хорошо".

Многие молодые люди обеспокоены тем, чток власти в стране может прийти ультраправое Национальное объединение.

Избиратель: "Меня беспокоит будущее, моя работа, потому что я работаю в социальной сфере, а у нас уже мало ресурсов. А, если еще меньше средств будет? Я не знаю, какой будет моя работа!"

Во время европейских выборов более трети избирателей, проголосовавших за кандидатов от ультраправых партий, были в возрасте от 25 до 34 лет. При этом каждый второй избиратель в возрасте от 18 до 24 лет не принял участия в голосовании. Таким образом, у левой коалиции еще есть шанс привлечь на свою сторону эту часть электората. Вот только времени осталось очень мало.

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